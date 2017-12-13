Магазин для местных товаропроизводителей планируется открыть в Петрозаводске, об этом заявил Артур Парфенчиков в ходе совещания по развитию моногородов республики в Пудоже. Сегодня руководитель региона находится в Пудожском районе в рабочей командировке. В настоящее время власти столицы Карелии совместно с республикой обсуждают, где в центре города возможно найти место для новой торговой точки.

— Необходимо создавать преференции для местных товаропроизводителей за счет улучшения качества. Мы такую работу ведем, — сказал Артур Парфенчиков.

В случае успеха будет открыт еще один магазин, в котором будет продаваться карельская продукция.