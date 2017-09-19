Магазин без упаковки

Небольшой склад на два десятка полок, заставленных банками и коробками, холодильник с сырами и десяток 50-килограммовых мешков с крупами — вот и весь магазин. Главная его особенность: все здесь продается на развес. Приходишь со своим мешком или банкой, продавец насыпает столько, сколько нужно, и все.

Собственно, это скорее склад, чем магазин. Как говорит хозяйка Любовь Сорокина, ногами сюда приходит треть покупателей, остальным продукты доставляют домой.

В магазине можно купить крупы и горох, макароны, чай, печенье, сухофрукты, орехи, подсолнечное масло и сыр — всего около 50 наименований.

Идея

Магазин работает чуть меньше месяца. Началось все с экологической идеи.

— Я уверена, что в этом есть потребность, — объясняет Любовь. — Я сама разделяю мусор и знаю, что 90% моего мусора — это упаковка. Когда я стала читать и узнавать, оказалось, что в Европе это очень популярно, в Америке есть целый огромный гипермаркет. Для кого-то это тренд, для кого-то это мода, для меня это просто необходимость. Мы переходим те грани, используя ресурсы Земли, которые переходить не надо.

И началось: вместе с супругом Любовь закупила крупы и макароны мешками по 50 килограммов, печенье большими коробками и орехи большими пакетами. Вскоре появились первые покупатели.

— Есть две категории людей, которые к нам приходят, — рассказывает Любовь. — Первая волна — это те, кому важно покупать без упаковки. Эти люди заботятся о природе, они стараются снижать свой эко-след. Они приходят со своей тарой. Вторая — те, кого интересует цена. Некоторые товары мы можем продавать дешевле, чем даже сетевики. Этим людям лень заморачиваться, для них мы закупили бумажные пакеты. Но их в любом случае проще переработать, чем пластик.

Как показал опрос в нашей группе, больше половины участников стали бы ходить в такой магазин. 20% считают, что это бесполезно. Еще 20% идея нравится, но «заморачиваться» они не готовы.

В день у магазина от трех до пяти покупателей, хозяйка считает это хорошим результатом.

— Самый популярный продукт — печенье, пастила, зефир, — рассказывает Любовь. — Их очень любят. Я когда это все затевала, я не думала, что будут так хорошо продаваться именно печеньки, я думала, что это будут крупы, макароны, бобовые. Но получилось как получилось. Крупы мы еще ни разу не закупали, а печенье уже четвертый раз докупаем.

Еще (к большому удивлению хозяев магазина) покупатели сразу расхватали стеклянные бутылки под растительное масло. По плану, они должны были донести в этих бутылках масло до дома и вернуть их в магазин. Но многие с радостью доплатили за бутылки и оставили их себе.

Сегодня Любовь уже может подбить первые итоги.

— Я посчитала, сколько чего мы продали, и пересчитала на те упаковки, которые люди купили бы, покупая в магазине. У меня получилось 127 упаковок. 127 упаковок мы не создали за первый месяц.

Бизнес

За месяц магазин вышел в небольшой плюс, но только благодаря второму бизнесу, который держат супруги: доставке пиццы. Помещение одно на всех, отбивать аренду и плату за электричество помогает пицца.

— С этими объемами, которые сейчас есть, вести этот бизнес отдельно, конечно, было бы неинтересно, — поясняет Любовь. — Но магазин мы создавали в том числе с расчетом на заработок, я предприниматель, а не общественный деятель. Понятное дело, мы делаем наценку. Но пока мы работаем на этой базе, меня все устраивает.

Такая вот социальная ответственность бизнеса в действии.

Есть проблемы: многие продукты, которые сложно продавать без упаковки: мясо или сливочное масло, — кроме того, пока оборот небольшой, магазин вынужден работать только с товарами длительного хранения. Плюс поставщикам не очень интересно продавать продукты большими упаковками.

— Многие группы товара продаются в маленьких упаковках: по полкило, по килограмму, мне это не интересно, идея магазина теряется, — рассказывает Любовь. — Купить килограмм, чтобы продать по полкило — сэкономить одну упаковку, это не наш метод.

Планы

До конца этого года Любовь планирует работать в прежнем помещении. В следующем — переезжать из промзоны в центр города и делать полноценный магазин. Работы будет много, уверена Любовь.

— В России с точки зрения законодательства нюансы, — поясняет она. — По требованиям Роспотребнадзора, к примеру, покупатель не должен прикасаться к продукту, это делать должен все продавец. Сейчас мы это делаем все сами, а в магазине (я хочу делать магазин самообслуживания) это продумывать нужно. Есть вариант с диспенсерами, это нормальная штука, но это очень дорого. 15 тысяч стоит каждый, я не готова пока их закупать для нового магазина.

Мечта Любови — сделать не просто магазин, а большое тематическое пространство, посвященное теме снижения отходов. Там могли бы собираться люди, проходить лекции и мастер-классы.