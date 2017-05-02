150 килограммов продуктов задержали на границе 1 мая

1 мая сотрудники карельского Россельхознадзора задержали на российско-финляндской границе около 150 килограммов продуктов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

В ручной клади двух жителей Сортавалы специалисты обнаружили около 70 килограммов сыра, колбасы и рыбных консервов. Житель Питкяранты пытался ввезти в Карелию 65 килограммов мясной и молочной продукции, олончанка – более 16 килограммов.

Перевес всем пришлось оставить на сопредельной территории. Каждому из нарушителей предстоит выплатить штраф в 500 рублей.