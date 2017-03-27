Создание сообщества православных педагогов обсудят в Карелии

31 марта в Петрозаводске пройдет семинар «Духовно-нравственное воспитание в светской и воскресной школах». Как сообщается на сайте Петрозаводской и Карельской епархии, мероприятие примет духовно-просветительский центр во имя Александра Свирского (улица Краснофлотская, 31).

Участники семинара поговорят о преподавании основ православной культуры, организации воскресных школ в Карелии и методической поддержке духовно-просветительской деятельности. Кроме того, они обсудят создание сообщества православных педагогов Карелии.