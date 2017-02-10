Львиная доля

Общественное движение «Лев против. Петрозаводск» появилось полтора года назад. Всего активисты сняли около 25 видеороликов. Среднее количество просмотров – 5-6 тысяч. Один ролик – не всегда один рейд. Чтобы выпустить видео, «львам», как правило, приходится несколько раз выходить на улицу.

В организацию «Лев против. Петрозаводск» я вступил еще прошлым летом. Представился человеком, ненавидящим алкоголиков и курильщиков, и меня взяли. У самого главного среди местных активистов – небритого Сергея – я, лысый и тоже небритый, подозрений не вызвал. Меня включили в общую беседу в соцсети и пригласили на первый рейд.

Вооружение и идеи

Задача-то у меня была проще некуда – узнать, как активисты провоцируют людей на драку и сколько получают за видеосъемку этих побоищ. По крайней мере, именно так выглядит их деятельность на первый взгляд. Итак, крупный торговый центр, я с диктофоном во внутреннем кармане. Жду.

Подходит небритый Сергей. Взгляд нервный, бегающий.

– Мы пока что вдвоем. Видимо, остальные опаздывают, – говорит активист.

Через 10 минут появился человек с камерой – участник популярного движения против неправильной парковки. А спустя еще 10 минут прибежал разговорчивый мальчик с рюкзачком наперевес. Школьник.

Войско начало вооружаться: Сергей взял бутылку с водой для окурков, мне дали пульверизатор. У «стопхама» – камера.

Из группы «Проект Лев против. Петрозаводск»: «В случае если человек не соглашается прекратить курить, участники движения тушат сигареты водой из пульверизатора».

Превозмогая стыд, я шел за всеми к первой жертве. Первой жертвой был главный редактор информагентства «Республика», который стоял с банкой пива у главного входа в торговый центр и ждал нас. То, что пиво безалкогольное, знали только мы с ним. Мой коллега нервничал и морально готовился к агрессии со стороны «львов».

Опасения и ожидания не подтвердились, активисты были вежливы. Да и между собой они разговаривали без мата. На вопрос подсадного, на каком основании он должен убрать пиво, молодые люди взывали к его совести: мол, дети же ходят рядом, всё видят и деморализуются. Мой коллега не реагировал – «львы» вызвали полицию.

В это время меня кто-то похлопал по плечу. Оборачиваюсь – накачанный юноша улыбается мне и кивает. Ну, думаю, это «наш», в смысле – их. Начинаю с ним разговаривать – в ответ только кивание. Спортсмен оказался немым. Как я позже узнал, он занимается тайским боксом и пришел на рейд для физической поддержки.

Правоохранители приехали, поздоровались с активистами, как со старыми знакомыми, проверили пиво моего главреда – безалкогольное, извинились и уехали. «Львы» расстроились: от безалкогольного-то дети не деморализуются.

Ни тебе драк, ни провокаций, ни – даже – скабрезной брани. Всё.

В МВД Карелии сообщили: общественное движение «Лев против. Петрозаводск» о себе и о своей деятельности в органы внутренних дел не заявляло. Более того, в ведомстве настаивают: пресечением правонарушений должны заниматься компетентные органы.

Юноша с рюкзаком отпросился у Сергея через полчаса: ему нужно было сесть за уроки. Мне же еще час пришлось ходить с пульверизатором вдоль торгового центра с моими новыми друзьями. Курившие люди с недоумением в глазах бросали в бутылку Сергея свои окурки. Стычек и конфликтов не было.

Во время рейда главный «лев» мне рассказал, что по образованию он автослесарь, однако по специальности работал только несколько месяцев. Тяжело, говорит, и зарплата маленькая.

Плач полководца

Почти ежедневно небритый Сергей зовет людей на рейды в общей беседе в социальной сети. Активных активистов становится все меньше: Боксер уже давно не ходит на рейды, мальчик с рюкзаком, скорее всего, погрузился в учебу. Их меняют другие поколения школьников.

Из группы «Проект Лев против. Петрозаводск»: Идёт набор активистов в проект Лев Против Петрозаводск. (Писать в личку)

Главный «лев» постоянно негодует, почему же так мало человек ходит на борьбу с табакокурением и распитием спиртного. В среднем в рейдах участвуют два-три активиста. В общей беседе сейчас 20 человек, ленивых – большинство. В приступах обиды Сергей многих удаляет. И, соответственно, набирает новых. Требования к кандидатам отсутствуют, хотя желательно все-таки, чтобы кандидат был совершеннолетним.

Время рейдов почти не меняется: в два или в четыре часа дня. Места те же – торговые центры или городская набережная (но только в праздники).

К слову, на Ключевую или, скажем, в Сулажгору активисты не ездят.

Горечь поражений

В октябре прошлого года на очередном рейде активистам «Лев против. Петрозаводск» разбили видеокамеру. Скрепя сердце небритый Сергей постановил: рейды прекратить, пока камера не починится. Цена вопроса – 3000 рублей. Чтобы собрать эту сумму, «львам» пришлось просить помощи у своих сторонников. Рейдов не было месяца два.

Скриншот беседы «Лев против. Петрозаводск» Скриншот беседы «Лев против. Петрозаводск» Скриншот страницы «Лев против. Петрозаводск»

Ходят слухи, что активисты получают большие деньги за свои видеоматериалы. Так, например, родственное «львам» движение «СтопХам» обвиняли в получении баснословных сумм за свои ролики – за 100 тысяч просмотров популярный видеохостинг якобы платит 1500 долларов. К слову, у петрозаводского «СтопХама» общее количество просмотров – более 30 миллионов, подписчиков – более 120 тысяч.

На самом же деле заработать на видеохостинге очень проблематично. В России за 1000 просмотров можно получить максимум 50 центов. У проекта «Лев против. Петрозаводск» – чуть больше 50 тысяч просмотров (подписчиков около тысячи). Это 25 долларов. За 25 видеороликов, за сотню рейдов – примерно 1500 тысячи рублей. Автослесари получают больше.

Есть у петрозаводских «львов» и свой «магазин». Небритый Сергей продает футболки и толстовки с фирменной надписью проекта за 800 и 2200 рублей соответственно. Большим спросом, насколько мне известно, вещи не пользуются. Никого из активистов в фирменной одежде я, кроме Сергея, не видел.

4 февраля «львов» побили. Рейд проходил днем у крупного торгового центра на Древлянке. Активистов было двое. Обидчиков – взрослых мужчин – тоже. Снимал происходящее сам Сергей, но драка в объектив не попала.

Сергей в беседе выразил недовольство: мало активистов. Но возмущало его не то, что «львов» избили и достойно ответить обидчикам не получилось. Возмущало то, что снять драку не вышло.

В полицию, к слову, «львы» не обратились.

Защита важного лица

Каждый человек имеет право на защиту своего изображения. Однако никто так и не стал судиться ни с местным «СтопХамом», ни с проектом «Лев против. Петрозаводск». Привлечь их ответственности как юридические лица нельзя: их просто нет ни в одном реестре. В то же время ни один участник этих движений не был ответчиком в суде. Мы проверили пофамильно.

Согласно статье 152.1 Гражданского кодекса России, обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина допускаются только с его согласия. Поэтому если человек вдруг стал героем очередного выпуска активистов, не дав на это разрешения, он может подать на «львов» в суд. Правда, есть условия: во-первых, человек на видео должен быть снят крупным планом, то есть должен быть узнаваемым. Во-вторых, видео не должно представлять общественный и публичный интерес. Как нам сообщил юрист, ролики наших юных правозащитников такой интерес представляют только тогда, когда в кадре есть полицейские. Согласно статье 152.1 Гражданского кодекса России, обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина допускаются только с его согласия. Поэтому если человек вдруг стал героем очередного выпуска активистов, не дав на это разрешения, он может подать на «львов» в суд. Правда, есть условия: во-первых, человек на видео должен быть снят крупным планом, то есть должен быть узнаваемым. Во-вторых, видео не должно представлять общественный и публичный интерес. Как нам сообщил юрист, ролики наших юных правозащитников такой интерес представляют только тогда, когда в кадре есть полицейские. Через суд можно добиться от «львов», во-первых, удаления видеоролика из интернета, во-вторых, компенсации морального вреда. Сумма – от 3 до 5 тысяч рублей. Однако, по словам юриста, в сборе доказательств есть загвоздка: нужно наверняка знать, кто именно опубликовал ролик. Однако установить это через социальную сеть не составит труда. Также отметим, публикация фото- и видеоматериалов, на которых запечатлены несовершеннолетние, вообще запрещена, если на то нет согласия законных представителей детей. В официальной группе «Лев против. Петрозаводск» есть как минимум три видеоролика с отчетливым изображением несовершеннолетних. Кроме того, по мнению специалистов Роскомнадзора Карелии, в действиях местных «львов» есть признаки нарушения и других законов – например, № 436-ФЗ и № 15-ФЗ. Однако ведомство может инициировать проверку только после официального обращения граждан или по запросу прокуратуры.

Безусловно, у проекта «Лев против. Петрозаводск» есть поклонники. Но на один положительный комментарий всегда найдется один негативный. А то и несколько:

– Пиар все эти каналы. Что «СтопХам» , что «Лев Против» и прочие. Порядок можно и без камер и видео на ютубе делать. (группа «Петрозаводск говорит»)

– Ребята, какие же вы молодцы! Не слушайте никого, правда на вашей стороне! Много! Много народу пересмотрели свои взгляды на курение и алкоголь, благодаря вашему движению! Так держать! (группа «Лев против. Петрозаводск)

– Лучше бы на перекрёстках дежурили и пенсионерам помогали дорогу перейти. В дом для инвалидов сходили, там тоже мужские руки всегда нужны. А тут, блин, хабари на камеру отнимают. Честно, противно, докатились. (группа «Столица на Онего»)

…«Львов» бьют и ломают им камеры. За свои ролики они не получают ни денег, ни признания. Никакого права заниматься функциями исполнительной власти (полиции) у них нет. Более того, попади они под пристальный взгляд юриста, активистам придется отвечать за свою деятельность перед судом, платить штрафы. Тем не менее «львы» продолжают верить в свою полезность, ходить в рейды и прыскать на чужие сигареты из пульверизатора.

Неутомимо и неистово.