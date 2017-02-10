Львиная доля

Общественное движение «Лев против. Петрозаводск» появилось полтора года назад. Всего активисты сняли около 25 видеороликов. Среднее количество просмотров – 5-6 тысяч. Один ролик – не всегда один рейд. Чтобы выпустить видео, «львам», как правило, приходится несколько раз выходить на улицу.
В организацию «Лев против. Петрозаводск» я вступил еще прошлым летом. Представился человеком, ненавидящим алкоголиков и курильщиков, и меня взяли. У самого главного среди местных активистов – небритого Сергея – я, лысый и тоже небритый, подозрений не вызвал. Меня включили в общую беседу в соцсети и пригласили на первый рейд.
Вооружение и идеи
Задача-то у меня была проще некуда – узнать, как активисты провоцируют людей на драку и сколько получают за видеосъемку этих побоищ. По крайней мере, именно так выглядит их деятельность на первый взгляд. Итак, крупный торговый центр, я с диктофоном во внутреннем кармане. Жду.
Подходит небритый Сергей. Взгляд нервный, бегающий.
– Мы пока что вдвоем. Видимо, остальные опаздывают, – говорит активист.
Через 10 минут появился человек с камерой – участник популярного движения против неправильной парковки. А спустя еще 10 минут прибежал разговорчивый мальчик с рюкзачком наперевес. Школьник.
Войско начало вооружаться: Сергей взял бутылку с водой для окурков, мне дали пульверизатор. У «стопхама» – камера.
Превозмогая стыд, я шел за всеми к первой жертве. Первой жертвой был главный редактор информагентства «Республика», который стоял с банкой пива у главного входа в торговый центр и ждал нас. То, что пиво безалкогольное, знали только мы с ним. Мой коллега нервничал и морально готовился к агрессии со стороны «львов».
Опасения и ожидания не подтвердились, активисты были вежливы. Да и между собой они разговаривали без мата. На вопрос подсадного, на каком основании он должен убрать пиво, молодые люди взывали к его совести: мол, дети же ходят рядом, всё видят и деморализуются. Мой коллега не реагировал – «львы» вызвали полицию.
В это время меня кто-то похлопал по плечу. Оборачиваюсь – накачанный юноша улыбается мне и кивает. Ну, думаю, это «наш», в смысле – их. Начинаю с ним разговаривать – в ответ только кивание. Спортсмен оказался немым. Как я позже узнал, он занимается тайским боксом и пришел на рейд для физической поддержки.
Правоохранители приехали, поздоровались с активистами, как со старыми знакомыми, проверили пиво моего главреда – безалкогольное, извинились и уехали. «Львы» расстроились: от безалкогольного-то дети не деморализуются.
Ни тебе драк, ни провокаций, ни – даже – скабрезной брани. Всё.
Юноша с рюкзаком отпросился у Сергея через полчаса: ему нужно было сесть за уроки. Мне же еще час пришлось ходить с пульверизатором вдоль торгового центра с моими новыми друзьями. Курившие люди с недоумением в глазах бросали в бутылку Сергея свои окурки. Стычек и конфликтов не было.
Во время рейда главный «лев» мне рассказал, что по образованию он автослесарь, однако по специальности работал только несколько месяцев. Тяжело, говорит, и зарплата маленькая.
Плач полководца
Почти ежедневно небритый Сергей зовет людей на рейды в общей беседе в социальной сети. Активных активистов становится все меньше: Боксер уже давно не ходит на рейды, мальчик с рюкзаком, скорее всего, погрузился в учебу. Их меняют другие поколения школьников.
Главный «лев» постоянно негодует, почему же так мало человек ходит на борьбу с табакокурением и распитием спиртного. В среднем в рейдах участвуют два-три активиста. В общей беседе сейчас 20 человек, ленивых – большинство. В приступах обиды Сергей многих удаляет. И, соответственно, набирает новых. Требования к кандидатам отсутствуют, хотя желательно все-таки, чтобы кандидат был совершеннолетним.
Время рейдов почти не меняется: в два или в четыре часа дня. Места те же – торговые центры или городская набережная (но только в праздники).
К слову, на Ключевую или, скажем, в Сулажгору активисты не ездят.
Горечь поражений
В октябре прошлого года на очередном рейде активистам «Лев против. Петрозаводск» разбили видеокамеру. Скрепя сердце небритый Сергей постановил: рейды прекратить, пока камера не починится. Цена вопроса – 3000 рублей. Чтобы собрать эту сумму, «львам» пришлось просить помощи у своих сторонников. Рейдов не было месяца два.
Ходят слухи, что активисты получают большие деньги за свои видеоматериалы. Так, например, родственное «львам» движение «СтопХам» обвиняли в получении баснословных сумм за свои ролики – за 100 тысяч просмотров популярный видеохостинг якобы платит 1500 долларов. К слову, у петрозаводского «СтопХама» общее количество просмотров – более 30 миллионов, подписчиков – более 120 тысяч.
На самом же деле заработать на видеохостинге очень проблематично. В России за 1000 просмотров можно получить максимум 50 центов. У проекта «Лев против. Петрозаводск» – чуть больше 50 тысяч просмотров (подписчиков около тысячи). Это 25 долларов. За 25 видеороликов, за сотню рейдов – примерно 1500 тысячи рублей. Автослесари получают больше.
Есть у петрозаводских «львов» и свой «магазин». Небритый Сергей продает футболки и толстовки с фирменной надписью проекта за 800 и 2200 рублей соответственно. Большим спросом, насколько мне известно, вещи не пользуются. Никого из активистов в фирменной одежде я, кроме Сергея, не видел.
4 февраля «львов» побили. Рейд проходил днем у крупного торгового центра на Древлянке. Активистов было двое. Обидчиков – взрослых мужчин – тоже. Снимал происходящее сам Сергей, но драка в объектив не попала.
Сергей в беседе выразил недовольство: мало активистов. Но возмущало его не то, что «львов» избили и достойно ответить обидчикам не получилось. Возмущало то, что снять драку не вышло.
В полицию, к слову, «львы» не обратились.
Защита важного лица
Каждый человек имеет право на защиту своего изображения. Однако никто так и не стал судиться ни с местным «СтопХамом», ни с проектом «Лев против. Петрозаводск». Привлечь их ответственности как юридические лица нельзя: их просто нет ни в одном реестре. В то же время ни один участник этих движений не был ответчиком в суде. Мы проверили пофамильно.
Через суд можно добиться от «львов», во-первых, удаления видеоролика из интернета, во-вторых, компенсации морального вреда. Сумма – от 3 до 5 тысяч рублей. Однако, по словам юриста, в сборе доказательств есть загвоздка: нужно наверняка знать, кто именно опубликовал ролик. Однако установить это через социальную сеть не составит труда.
Также отметим, публикация фото- и видеоматериалов, на которых запечатлены несовершеннолетние, вообще запрещена, если на то нет согласия законных представителей детей. В официальной группе «Лев против. Петрозаводск» есть как минимум три видеоролика с отчетливым изображением несовершеннолетних.
Кроме того, по мнению специалистов Роскомнадзора Карелии, в действиях местных «львов» есть признаки нарушения и других законов – например, № 436-ФЗ и № 15-ФЗ. Однако ведомство может инициировать проверку только после официального обращения граждан или по запросу прокуратуры.
Безусловно, у проекта «Лев против. Петрозаводск» есть поклонники. Но на один положительный комментарий всегда найдется один негативный. А то и несколько:
– Пиар все эти каналы. Что «СтопХам» , что «Лев Против» и прочие. Порядок можно и без камер и видео на ютубе делать. (группа «Петрозаводск говорит»)
– Ребята, какие же вы молодцы! Не слушайте никого, правда на вашей стороне! Много! Много народу пересмотрели свои взгляды на курение и алкоголь, благодаря вашему движению! Так держать! (группа «Лев против. Петрозаводск)
– Лучше бы на перекрёстках дежурили и пенсионерам помогали дорогу перейти. В дом для инвалидов сходили, там тоже мужские руки всегда нужны. А тут, блин, хабари на камеру отнимают. Честно, противно, докатились. (группа «Столица на Онего»)
…«Львов» бьют и ломают им камеры. За свои ролики они не получают ни денег, ни признания. Никакого права заниматься функциями исполнительной власти (полиции) у них нет. Более того, попади они под пристальный взгляд юриста, активистам придется отвечать за свою деятельность перед судом, платить штрафы. Тем не менее «львы» продолжают верить в свою полезность, ходить в рейды и прыскать на чужие сигареты из пульверизатора.
Неутомимо и неистово.