Лицом к мигранту

В Карелии на 10 тысяч населения приходится всего 82 иностранца. И статистика не меняется из года в год. По-прежнему к нам больше всего едут из Финляндии, Украины, Узбекистана, Республики Беларусь и Таджикистана.

— На миграционный учет за восемь месяцев этого года поставлено 32 229 иностранных граждан. Больше всего – в Петрозаводске (38%), в Сортавале (16%), в Костомукше (11%), — рассказал замначальника управления по вопросам миграции МВД Карелии Сергей Анкудинов.

Несмотря на низкую миграционную нагрузку, в республике власти стараются работать со всеми гостями из-за рубежа. Накануне в региональном Министерстве по вопросам национальной политики прошла коллегия, посвященная вопросам социально-культурной адаптации мигрантов. В своем докладе замминистра Виктор Красножон отметил, что в основном работа с приезжими строится через общественные организации, которых сегодня в Карелии более 80.

— В этом году у нас появились новые общественные объединения, в частности, была зарегистрирована КРОО «Общество национальной культуры азербайджанцев «Одлар Юрду» («Страна огней»). Также получили государственную регистрацию три новых казачьих общества. 21 августа зарегистрировали национально-культурную автономию белорусов Карелии, — отметил Виктор Красножон.

По словам замминистра, большую поддержку оказывают местные и соседние НКО. Так, благодаря десятилетней работе Карельского ресурсного центра общественных организаций в республике на базе библиотек появились 12 центров межнационального сотрудничества. Последний открылся в Калевале 15 августа. В них мигранты получают необходимую правовую, психологическую помощь, решают повседневные вопросы. В центры закуплены аудио- и видеооборудование, справочные материалы, литература. Каждый центр получает подписку на федеральные издания «Земляки» и «Миграционное право».

Виктор Красножон отметил, что эти учреждения не призваны замещать работу властей и будут действовать, даже если за помощью обратятся 1-2 человека в месяц или в год.

А такое случается. И не только потому, что Карелия регион спокойный, но и потому, что часто из-за недостатка информации мигранты идут в свои диаспоры. И там иногда их дезинформируют. Например, такое бывает при оформлении документов, необходимых для работы в России. В этом отношении Карелии может помочь – и помогает – опыт Петербурга и Ленинградской области.

— Санкт-Петербург и Ленинградская область по количеству мигрантов занимают соответственно второе и четвертое места в стране, — отметил директор петербургского благотворительного фонда «ПСП-Фонд» Борис Панич. — Если говорить только о трудовых мигрантах, то в Санкт-Петербурге их более 500 тысяч, то есть это около 9% населения.

Именно поэтому питерские общественники уже давно занимаются адаптацией не только с мигрантами, но и их детьми, понимая, что и они, скорее всего, останутся жить в Северной столице или области. Тесно работают с диаспорами, выезжают с консультациями на предприятия, где велик процент мигрантов, работают с местным населением. В Карелии трудовых мигрантов в разы меньше, и они, по словам специалиста карельского Минтруда Нонны Журавлевой, не составляют конкуренцию местному населению, занимаясь в основном подручным трудом.

Заявляли на коллегии и об узких, практических проблемах. Так, в миграционном центре ПетрГУ, расположенном в одном из корпусов на Александра Невского, 8, нет банкомата. Терминал необходим мигрантам, чтобы оплачивать госпошлины, различные услуги. Именно в этом учреждении трудовые мигранты получают разрешения (патенты) на работу, здесь оформляют ИНН, полисы медицинского страхования.

— Ближайший банкомат – на Александра Невского, 31, туда и обратно — около километра. Это занимает время, а мы создавались для того, чтобы человек пришел, в одном месте получил услуги и ушел. Ни один банк не согласился поставить этот терминал, Сбербанк согласился, но под зарплатный проект, с чем уже не согласен университет, — заявила директор центра Людмила Ермакова.

Члены коллегии приняли к сведению содержание докладов и наметили планы на остаток года. Так, в ноябре пройдут большой этнографический диктант и фестиваль «Многонациональная Карелия».