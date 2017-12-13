Линейка для профессионала

В региональном этапе чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia участвуют 57 человек. Молодежь от 16 до 22 лет будет соревноваться в девяти номинациях, среди которых печное дело, кузовной ремонт, сварочные технологии, дошкольное образование, преподавание в младших классах, лабораторный химический анализ, администрирование отеля, штукатурные работы и социальных уход. Соревноваться будут на базе предприятий Карелии: в администрировании отеля – в гостинице «Северная», а в кузовном ремонте – в компании ПКФ «Слово».

Сегодня в «Точке кипения» в Петрозаводске собрались представители учебных заведений среднего образования (их в Карелии 23) и потенциальные работодатели: руководство ПКС, Онежского судостроительного завода и других предприятий республики. За встречей наблюдал эксперт — заместитель директора национальной сборной союза молодых профессионалов Сергей Шабельник.

— Эксперт должен следить, чтобы требования квалификации были составлены не только с учетом сегодняшнего дня: индустрия захочет то, что нужно сейчас, а нужно учитывать горизонт развития. Экономика меняется динамично, нужно, чтобы ребята обладали квалификациями завтрашнего дня.

WorldSkills несколько отличается от привычных конкурсов профмастерства. Обычно участники соревнуются между собой, здесь они могут лишь приблизиться к идеальному образу, который создают работодатели и педагоги под руководством эксперта.

Еще одна особенность: в WorldSkills нет теоретической части. Совсем. Зато оцениваются не только конкретные практические умения, но и то, что обычно называют личными качествами (умение соблюдать сроки, умение поддерживать рабочее место в порядке, умение договориться с клиентом или начальником и так далее).

К примеру, для электромонтажника: проверяются навыки по поиску неисправностей, навыки монтажа, умение организовать свою работу и выстроить диалог.

— Коммуникативные навыки есть вообще везде, — пояснил Сергей Шабельник. — Это не только умение общаться с заказчиками, хотя 70% экономики развитых стран строится на малом и среднем бизнесе, то есть даже рабочим приходится общаться с заказчиком. Под коммуникативными навыками также понимается такие вещи: принять задачу от руководителя, отчитаться о выполнении. Конечно, для электромонтажника коммуникативные навыки менее важны, чем навыки монтажа. Но это портрет идеального работника.

По итогам конкурса участники получают скил-паспорт, где записано, на сколько процентов конкурсант показал каждую квалификацию. Из него работодатель может понять, насколько работник отличается от идеального сотрудника и в каких навыках.

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Россия присоединилась к движению в 2012 году, а в 2019 году примет международный чемпионат в Казани (его проводят раз в два года).

Для тех, кто сомневается, подходят ли ему рабочие профессии, специалисты WorldSkills сделали профориентационный тест. Пройти его можно здесь.