Линейка для профессионала

В Карелии начался чемпионат профмастерства Worldskills Russia. Соревнуются участники не друг с другом, а с воображаемым «идеальным профессионалом». Что это такое и зачем электромеханику коммуникативные навыки, рассказывает замдиректора национальной сборной союза молодых профессионалов Сергей Шабельник.

В региональном этапе чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia участвуют 57 человек. Молодежь от 16 до 22 лет будет соревноваться в девяти номинациях, среди которых печное дело, кузовной ремонт, сварочные технологии, дошкольное образование, преподавание в младших классах, лабораторный химический анализ, администрирование отеля, штукатурные работы и социальных уход. Соревноваться будут на базе предприятий Карелии: в администрировании отеля – в гостинице «Северная», а в кузовном ремонте – в компании ПКФ «Слово».

Сегодня в «Точке кипения» в Петрозаводске собрались представители учебных заведений среднего образования (их в Карелии 23) и потенциальные работодатели: руководство ПКС, Онежского судостроительного завода и других предприятий республики. За встречей наблюдал эксперт — заместитель директора национальной сборной союза молодых профессионалов Сергей Шабельник.

— Эксперт должен следить, чтобы требования квалификации были составлены не только с учетом сегодняшнего дня: индустрия захочет то, что нужно сейчас, а нужно учитывать горизонт развития. Экономика меняется динамично, нужно, чтобы ребята обладали квалификациями завтрашнего дня.

WorldSkills

WorldSkills в Петрозаводске. Фото: Леонид Николаев

WorldSkills несколько отличается от привычных конкурсов профмастерства. Обычно участники соревнуются между собой, здесь они могут лишь приблизиться к идеальному образу, который создают работодатели и педагоги под руководством эксперта.

Еще одна особенность: в WorldSkills нет теоретической части. Совсем. Зато оцениваются не только конкретные практические умения, но и то, что обычно называют личными качествами (умение соблюдать сроки, умение поддерживать рабочее место в порядке, умение договориться с клиентом или начальником и так далее).

К примеру, для электромонтажника: проверяются навыки по поиску неисправностей, навыки монтажа, умение организовать свою работу и выстроить диалог.

— Коммуникативные навыки есть вообще везде, — пояснил Сергей Шабельник. — Это не только умение общаться с заказчиками, хотя 70% экономики развитых стран строится на малом и среднем бизнесе, то есть даже рабочим приходится общаться с заказчиком. Под коммуникативными навыками также понимается такие вещи: принять задачу от руководителя, отчитаться о выполнении. Конечно, для электромонтажника коммуникативные навыки менее важны, чем навыки монтажа. Но это портрет идеального работника.

WorldSkills

WorldSkills в Петрозаводске. Фото: Леонид Николаев

По итогам конкурса участники получают скил-паспорт, где записано, на сколько процентов конкурсант показал каждую квалификацию. Из него работодатель может понять, насколько работник отличается от идеального сотрудника и в каких навыках.

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Россия присоединилась к движению в 2012 году, а в 2019 году примет международный чемпионат в Казани (его проводят раз в два года).

Для тех, кто сомневается, подходят ли ему рабочие профессии, специалисты WorldSkills сделали профориентационный тест. Пройти его можно здесь.

 

Общество   /   
Алиса Агранович
Алиса Агранович
журналист
Хорошие карельские книги. Почти даром