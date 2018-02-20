Квест по городскому ориентированию от ОНФ пройдет в 30 городах России

28 февраля стартует квест по городскому ориентированию «18 мгновений весны», организованный Общероссийским народным фронтом. В 30 городах России команды будут выполнять задания и искать спрятанные коды. Победителей наградят 17 марта, пишет пресс-служба ОНФ.

Название игры перекликается как с днем выборов президента России – 18 марта, так и со знаменитым фильмом «17 мгновений весны», главным героем которого является советский разведчик. Своего рода разведчиками предлагается побыть и участникам игры.

Задача участников – набрать как можно больше баллов за выполнение заданий. Всего будет проведено 10 игр, в день по одной – 28 февраля, 1, 2, 5, 6, 12, 13, 14, 15 и 16 марта. Последняя – это суперигра, за которую будет начисляться в полтора раза больше баллов.

Чтобы принять участие в игре, нужно пройти регистрацию с помощью телеграмм-бота. Задания будут рассылаться через специальный телеграмм-канал, а найденные коды участники игры также будут высылать в чат-бот.

При подведении итогов игр будут определены призеры в разных номинациях: самый быстрый игрок, самый активный, лучшая команда и так далее. Финальное награждение пройдет 17 марта. Среди городов, в которых пройдет игра: Брянск, Владимир, Иваново, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Тула, Сыктывкар, Калининград, Мурманск, Ставрополь, Псков и другие.