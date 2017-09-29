Кусты боярышника высадили в Петрозаводске в честь 25-летия газеты «Карелия»

Сотрудники АУ РК «Информационное агентство «Республика Карелия» 29 сентября высадили кусты боярышника в пойме Лососинки у площади Кирова. Акция приурочена к 25-летию газеты «Карелия». Субботник поддержали в мэрии Петрозаводска. Сотрудник городской администрации провела для журналистов мастер-класс: объяснила, как правильно работать с саженцами, и пояснила, что боярышник однопестичный должен хорошо прижиться в песчаном грунте Зарецкого парка.

Субботник в честь 25-летия газеты «Карелия». Фото: «Республика» / Алиса Агранович Субботник в честь 25-летия газеты «Карелия». Фото: «Республика» / Алиса Агранович Субботник в честь 25-летия газеты «Карелия». Фото: «Республика» / Алиса Агранович

Общественно-политическая газета «Карелия» была основана 4 ноября 1992 года. Ее учредителями выступают правительство и Заксобрание Карелии. 24-полосное издание выходит каждый четверг. На страницах газеты размещают эксклюзивную информацию представителей ведомств и учреждений, комитетов и министерств республики, парламентские вести, обзоры политической и экономической жизни общества, событий мира культуры и спорта.

Субботник в честь 25-летия газеты «Карелия». Фото: «Республика» / Алиса Агранович Субботник в честь 25-летия газеты «Карелия». Фото: «Республика» / Алиса Агранович Субботник в честь 25-летия газеты «Карелия». Фото: «Республика» / Алиса Агранович Субботник в честь 25-летия газеты «Карелия». Фото: «Республика» / Алиса Агранович Субботник в честь 25-летия газеты «Карелия». Фото: «Республика» / Алиса Агранович Субботник в честь 25-летия газеты «Карелия». Фото: «Республика» / Алиса Агранович Субботник в честь 25-летия газеты «Карелия». Фото: «Республика» / Алиса Агранович

Отметим, что озеленяет город сегодня не только коллектив информагентства «Республика Карелия». В шесть часов вечера в Зарецком парке пройдет благотворительная акция «Зеленый подарок городу». Во время мероприятия любой желающий сможет купить саженец яблони или боярышника и посадить «свое» дерево.