Купить алкоголь в России теперь можно по паспорту болельщика и водительским правам

С 4 июля в России расширен перечень документов, позволяющих приобретать алкоголь. Соответствующий приказ Минпромторга России был опубликован 23 июня, и сегодня он вступает в силу, сообщает РИА Новости.

Теперь продавец может убедиться в совершеннолетии покупателя по его водительским правам или паспорту болельщика (FAN ID). Таким образом, перечень документов, позволяющих приобретать алкоголь на территории России, увеличился до 14 удостоверений.

– К другим документам относятся паспорт гражданина России, общегражданский заграничный паспорт, временное удостоверение личности гражданина РФ, паспорт моряка (удостоверение личности моряка), дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина РФ, паспорт иностранного гражданина, вид на жительство в России, разрешение на временное проживание в РФ, удостоверение беженца и свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России, – комментирует издание.

Отметим, паспорт болельщика – это обязательный документ для допуска на стадион в дни матчей Кубка конфедераций, который прошел в России с 17 июня по 2 июля, а также чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году.