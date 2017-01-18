Купаться в крещенских купелях в Петрозаводске будут под музыку

Представители мэрии провели совещание в кафе «Сказка» в Песках, хозяин которого в этом году вызвался организовать в Петрозаводске крещенские купания. Чиновники проверили, насколько хорошо новое место подготовлено для купания верующих.

Во льду Онежского озера в районе кафе прорубили две купели, рядом с ними установили две отапливаемые палатки (мужскую и женскую), в которых можно будет переодеться.

Крещенские купели в Песках. Фото: ИА «Республика» / Анастасия Крыжановская. Крещенские купели в Песках. Фото: ИА «Республика» / Анастасия Крыжановская. Крещенские купели в Песках. Фото: ИА «Республика» / Анастасия Крыжановская. Крещенские купели в Песках. Фото: ИА «Республика» / Анастасия Крыжановская. Крещенские купели в Песках. Фото: ИА «Республика» / Анастасия Крыжановская.

Позаботились организаторы и о парковочных местах: в районе кафе «Сказка» расчистили площадку на 400-500 автомобилей. Также можно будет воспользоваться парковками у трех других кафе, расположенных на Соломенском шоссе.

Купели будет освящать отец Леонид, служитель Храма Сретения Господня в Соломенном, таинство начнется в 23:30. Ровно в полночь начнутся купания, в крещенскую ночь они продлятся до четырех утра. Те, кто не сможет прийти к проруби ночью, смогут окунуться 19 января, купели и палатки для переодевания будут доступны до 18:00.

Мэрия вместе с хозяином кафе постарались организовать для петрозаводчан настоящий праздник: купания будут сопровождаться музыкой, казачье общество даст залп из пушки, сами казаки приедут к купелям в костюмах. МЧС будет угощать всех желающих горячим чаем.

— Традиционно организатором купаний выступала общественная организация, обычно это был клуб зимнего плавания «Виктория» или одна из казачьих общин, — рассказала замглавы города Римма Ермоленко. — В этом году у нас была единственная заявка от Гегама Мкртчяна. Когда проводили купания на Варкауса, все время вставали проблемы парковки, очистки дороги, горячего чая, раздевалок. И когда предприниматель берет на себя все заботы и ответственность, город, конечно, его поддерживает.

Особое внимание уделили обеспечению безопасности: возле купелей все время будут дежурить спасатели, сотрудники полиции, ГИБДД, а также скорая помощь.