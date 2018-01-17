Как праздновать Крещение

В ночь на 19 января многие жители Карелии соберутся у водоемов, чтобы отпраздновать Крещение Господне и окунуться в иордани.

Купания

Обряд существует уже больше двух тысяч лет. Согласно Евангелию в этот день Иисус Христос принял крещение, искупавшись в реке Иордан.

В Карелии в этом году купания будут организованы в 12 районах, Петрозаводске и Костомукше. В Суоярвском, Муезерском, Прионежском и Пудожском районах официальных купаний не будет. В Кемском и Беломорском районах пройдет только крестный ход, обряд освящения и забора воды. Всего в районах построят 15 купелей. Предполагается, что в обряде примут участие 6600 человек. За безопасностью будут следить 48 инспекторов ГИМС, полиция и скорая помощь.

В Сортавале будут оборудованы купели около церкви Николая Чудотворца, в поселке Красная Горка, на заливе Ляппяярви возле Никольской Церкви. В Лахденпохском районе купания пройдут на озере Пайкъярви. В Питкяранском районе купаться будут в районе ЛЭП, идущей на ЦЗ «Питкяранта» (мыс Кусиккониеми). В Кондопожском районе обряд проведут в Кончезерском сельском поселении рядом с центром развития крестьянского труда «Кивачские пожни».

Полный список официальных купелей в МЧС обещали опубликовать сегодня вечером.

Крещенские купания в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов Крещенские купания в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов «Это лучше, чем секс!» — между прочим прямая цитата одного из участников купаний выскочившего из проруби и быстренько убежавшего из-под прицела нашей камеры. Фото: Николай Смирнов

В Петрозаводске купания пройдут у берега — лед на Онежском озере так и не встал. В результате пришлось выкопать траншею длиной два метра и шириной полтора метра, чтобы часть ее была на берегу, а часть заходила в воду. Затем внутрь будет помещен деревянный короб, в который наберется прибрежная вода. Таким образом верующие смогут заходить в импровизированную иордань, окунаться и выходить назад.

Крещенские купания пройдут на острове Кижи. Приедет настоятель Кижского прихода для совершения чина освящения воды.

Кроме того, к обряду решил присоединиться один из бассейнов Петрозаводска. В водно-спортивном центре«Акватика» завтра в час дня проведут обряд освящения воды.

Советы спасателей

1. Не выезжать на лед на автомобилях и не толпиться вокруг купелей.

2. Ни в коем случае не заходить в воду в состоянии опьянения.

3. За час до купания стоит как следует поесть.

4. Перед тем, как окунуться, нужно разогреться: растереть тело полотенцем, размяться. Части тела, которые отдают тепло быстрее всего — подмышки, коленные сгибы, паховую область — можно натереть маслом или жирным кремом.

5. С собой нужно взять нескользящие тапочки и полотенце.

6. В холодной воде не рекомендуют находиться больше одной минуты.

7. После купания нужно сразу насухо вытереться и как можно быстрее одеться в сухое. Желательно выпить горячего чая.

8. От купаний рекомендуют воздержаться людям с хроническими заболеваниями, маленьким детям и пожилым людям. Тем, кто страдает какими-то недугами, но очень хочет приобщиться к обряду, следует предварительно проконсультироваться с врачом.

Мифы о Крещенских купаниях

1. Купание в проруби на Крещение очищает все грехи

Купание в проруби — это старинный народный обычай, который все же не является церковным таинством. Оставление грехов возможно только в таинстве покаяния, во время исповеди в храме.

2. Окунувшись в купель в день Крещения или облившись святой водой можно считать себя крещенным

Нет, окунания в прорубь и обливания недостаточно для того, чтобы считать себя крещенным. Необходимо прийти в храм, чтобы священник совершил таинство Крещения.

Святая вода

Освящают воду в сочельник и в праздник Крещения Господня во всех православных церквях. Также на Крещение после богослужения часто освящают и близлежащие водоемы.

Христиане верят, что крещенская вода приносит духовное и телесное здоровье. Ежегодно в Крещенский сочельник у храмов выстраиваются длинные очереди верующих, которые приходят запастись святой водой на целый год. Однако священники утверждают, что главный смысл не в том, чтобы набрать в эти дни побольше святой воды, а в том, чтобы помолиться во время ее освящения, поприсутствовать на молебне.

В повседневной жизни верующие применяют святую воду по-разному. К примеру, ее употребляют натощак в небольших количествах, окропляют свой дом или рабочее место. Ею можно умывать больного и кропить его постель.

— Самая главная ошибка — когда воду начинают использовать для бытовых целей, — пояснил Клирик Александро-Невского кафедрального собора иерей Евгений Барышев. — Когда чаек начинают пить на воде святой. Она, конечно, не для чая. Мы верим, что эта вода освещена благодатью святого духа, и ее стараемся пить на голодный желудок. Это великая святыня. Можно этой водой кропить наше жилище, место, где мы живем, наши автомобили — колесницы, на которых мы ездим, от которых подчас зависит сама наша жизнь. Эта вода используется для освящения наших тел, как храма духа святого, для освящения храмин тех домов, где мы живем, работаем, где проходят дела наши земные.

Еще одна серьезная ошибка — рядом с водой нельзя ругаться матом.

— Матом вообще нельзя ругаться, — объяснил Евгений Барышев. — Это очень сильные слова, и мы понимаем их злую силу. Они несут агрессию и ненависть. И, конечно, рядом с источником чистоты это использовать нельзя. По этому поводу есть одна удивительная вещь в последних «Звездных войнах». Там есть эпизод: два героя находятся на священном острове джедаев, и один из них использует крепкое выражение. А Скайуокер говорит своему спутнику: «Не используй таких слов, ты находишься на священном острове». Наверное, здесь художественными средствами сказано очень доходчиво: что рядом со святыней нам нельзя такого делать.

Особенным свойством святой воды считается, что, добавленная даже в небольшом количестве в обычную воду, она передает ей благодатные свойства. Поэтому в случае нехватки святой воды ее можно разбавить простой.

Мифы о святой воде

1. Святая вода не может испортиться

Случается, что святая вода портится, если набрать ее в не очень чистые емкости.

2. Нельзя выкидывать бутылку, в которой хранилась святая вода

В этой бутылке лучше и в дальнейшем хранить святую воду. Священнослужители говорят, что выкидывать бутылки из-под святой воды лучше, предварительно их высушив.

3. В святой воде можно купать маленьких детей

При купании детей святую воду в ванну добавлять не надо. Ведь святая вода может выливаться только в особое, не попираемое ногами, место. Лучше давать ребенку святую воду пить, а также регулярно причащать его.

Освятить воду в Крещение можно будет на службах в храмах Петрозаводска. Около собора Александра Невского будет стоять автоцистерна со святой водой. Внутри храма будут оборудованы специальные баки.

Расписание богослужений в Петрозаводске: Собор Александра Невского 18 января 08.00 Часы навечерия и изобразительны;

08.30 Исповедь;

09.00 Литургия;

12.00 Крещение;

18.00 Всенощное бдение; 19 января 06.30 и 09.00 Исповедь;

07.00 и 10.00 Литургия;

13.00 Крещение;

18.00 Вечернее богослужение. Крестовоздвиженский собор 18 января 9.00 Божественная Литургия, Великое освящение воды;

18.00 Всенощное бдение. 19 января 7.00 Ранняя Литургия;

10.00 Поздняя Литургия (после ранней и поздней Литургии ­– Великое освящение воды) ;

18.00 Великая вечерня

В Крещение жители Карелии могут съездить монастыри. Проще всего добраться до Важеозерского и до Сяндемского монастырей. В обеих обителях будут служиться праздничные службы и проводиться обряды освящения воды.