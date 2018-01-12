Крещенские купания в Петрозаводске могут состояться, несмотря на запрет выходить на лед. Однако окончательного решения пока не принято. Об этом рассказал начальник управления ГО и ЧС мэрии Петрозаводска Владимир Голуб на выездном совещании по организации традиционного христианского праздника в микрорайоне Пески.

Организатор крещенских купаний Гегам Мкртчян придумал, как сделать купель и таким образом не лишать всех желающих возможности окунуться в холодную воду в православный праздник.

Предприниматель предложил выкопать траншею длиной два метра и шириной полтора метра таким образом, чтобы часть ее была на берегу, а часть заходила в воду. Затем внутрь будет помещен деревянный короб, в который наберется прибрежная вода. Таким образом граждане смогут заходить в импровизированную иордань, окунаться и выходить назад. Будет сделано две купели, и все желающие по очереди смогут окунуться в воды Онежского озера в православный праздник Крещения Господня.

Идею поддержали все участники совещания: представители ГО и ЧС мэрии, ГИМСа, полиции, контрольных ведомств, однако попросили предпринимателя изготовить и продемонстрировать функциональность иорданей к 18 января.

Кроме того, спасатели, полиция и представители мэрии договорились о том, что в случае одобрения проведения праздника будут предприняты меры безопасности: поставлены ограждения вдоль прибрежной полосы, установлено освещение, палатки для переодевания. Будет организована охрана, на празднике будут дежурить медики.