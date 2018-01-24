Котельная Кондопоги откажется от использования мазута

Котельная комбината ОАО «Кондопога», которая отапливает город, в ближайшее время полностью откажется от мазута. Об этом сообщил директор предприятия Юрий Айвазов. Это связано с тем, что в Кондопожском районе завершена реконструкция газораспределительной станции (ГРС).

Производительность ГРС выросла с 50 до 100 тысяч кубических метров в час. Газораспределительная станция укомплектована современным оборудованием, а контроль параметров работы осуществляется как на месте, так и посредством автоматизированного управления.

Увеличение мощности ГРС «Кондопога» позволит обеспечить газом еще большее число жителей и открыть новые перспективы для градообразующего предприятия ОАО «Кондопога», сообщает региональный Минстрой. Сейчас комбинат — один из основных потребителей газа и крупнейший налогоплательщик Карелии.

– С завершением реконструкции газораспределительной станции перспективный объем потребляемого газа вырастет вдвое. Это позволит увеличить производительность, снизить затраты, улучшить экологию. А самое главное — предприятие сможет развивать существующее производство, – сообщают в министерстве.

Сегодня Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат посетили руководитель Минстроя Карели Олег Ермолаев и представители группы компаний «Газпром» в Карелии.

По словам министра строительства Карелии Олега Ермолаева, с того момента, как объект был включен в инвестиционную программу ПАО «Газпром» и программу газификации Республики Карелия, от ГРС были газифицированы г. Кондопога, с. Янишполе, п. Березовка, с. Кончезеро, с. Спасская Губа, п. Марциальные Воды. Были построены три межпоселковых газопровода общей протяженностью 59 км.

– Это важное событие не только для комбината, но и для жителей Кондопожского района. Расширение ГРС «Кондопога» позволит подключить к газу новых потребителей. Правительство Республики Карелия и компания «Газпром» сегодня ведут активную совместную работу. Газификация – приоритетное направление развития региона, – подчеркнул Олег Ермолаев.

В планах правительства Карелии на ближайшие два года – строительство двух газовых котельных – в поселке Марциальные воды и в селе Спасская губа в Кондопожском районе. Это позволит обеспечить бесперебойным, экологичным и дешевым видом топлива еще большее число жителей Кондопожского района.