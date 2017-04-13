Конкурс «Семья года» стартует в Петрозаводске

Завтра в Петрозаводске начнется прием заявок на участие в муниципальном этапе всероссийского конкурса «Семья года». Подать заявку можно до 30 апреля, сообщает администрация города.

Всего в конкурсе представлено шесть номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций», «Преодоление», «Эко-семья».

В номинации «Многодетная семья» могут принять участие семьи, которые успешно воспитывают пятерых и более детей, в том числе и приёмных, а также активно участвуют в социально значимых мероприятиях и общественной жизни города.

«Молодая семья» – это супруги до 35 лет, воспитывающие одного и более детей и занимающиеся общественно полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни.

В номинации «Золотая семья России» могут заявиться семьи, члены которых прожили в зарегистрированном браке не менее 50 лет, являются примером приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности и патриотизма.

Номинация «Семья – хранитель традиций» предполагает участие семьи, сохраняющих традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии.

Номинация «Преодоление» – для семей, воспитывающих детей-инвалидов. «Эко-семья» – для семей, активно участвующих в городских субботниках.

– При оценке материалов конкурса члены оргкомитета будут рассматривать, насколько полно раскрыта тема номинации, принимая во внимание качество и оригинальность оформления представления. Творческий подход приветствуется, – дополняет мэрия.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в бумажном виде — в организационный отдел администрации (кабинет 505, 5-й этаж), в электронном виде – по адресу:zoya.sivakova@petrozavodsk-mo.ru. Справки по телефону 71-34-90 – начальник управления организационной работы Сивакова Зоя Юрьевна.