Конкурс по пассажирским перевозкам проведут в июле

Новый конкурс на автобусные пассажирские перевозки будет проведен в июле, сообщил заместитель премьер-министра Карелии Игорь Ширшов. На этот раз лоты будут разукрупнены и участие в них могут принять даже небольшие перевозки с малым количеством автобусов.

Доступ к участию в аукционе будет свободным. Смогут участвовать в конкурсе и те предприниматели, которые традиционно до 13 года осуществляли перевозки, — отметил Ширшов.

По словам Ширшова, перевозки будут разделены на регулируемые (пригород) и нерегулируемые (межгород) в первом случае победителя будут выбирать на аукционе по 44 ФЗ, а перевозчиков, которые будут обслуживать дальние маршруты, определят путем отбора по 220 ФЗ. Победителями в этом случае станут те, кто наберут максимальное число баллов по критериям (возраст автобусов, наличие кондиционера, количество машин и т.д)

Также, по словам Ширшова, часть маршрутов, которые считаются убыточными, будут объединены с прибыльными. Всего планируется определить перевозчиков по 95 маршрутам. Окончательно схема движения с кратностью рейсов будет известна в конце мая — начале июня, а первые рейсы запустится в июле. До этого времени движение будет осуществляться по нынешним правилам.