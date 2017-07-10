Комплексный ремонт дорог Петрозаводска начнется завтра

Завтра в Петрозаводске начнется комплексный ремонт дорог. Об этом сегодня сообщила заммэра города Юлия Мизинкова на заседании еженедельного штаба по подготовке к отопительному сезону.

Всего подрядчик «Онегодорстрой» отремонтирует семь участков дорожной сети в карельской столице – улицы Шотмана, Сулажгорскую, Халтурина, Машезерскую, Виданскую, Торнева, а также Карельский проспект. 11 июля дорожники начнут работы на улице Сулажгорской.

Параллельно этому другой подрядчик – фирма «Автодорстрой» – сделает в Петрозаводске ямочный ремонт. Общая площадь работ – 28 тысяч квадратных метров. К работе компания уже приступила. Сейчас она работает в центральной части города – на пр. Карла Маркса, ул. Пушкинской, Ленинградской, наб. Варкауса, а также на проспекте Ленина.