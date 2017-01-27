Компанию «Славмо» оштрафовали на 650 тысяч рублей

Арбитражный суд Карелии признал законным решение регионального УФАС, оштрафовавшего компанию «Славмо» на 650 тысяч рублей за нарушение конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В декабре 2015 года УФАС признало, что компания, занимающая доминирующее положение на карельском рынке сырого молока, нарушила два пункта Федерального закона «О защите конкуренции». Антимонопольщики сочли, что фирма необоснованно установила неодинаковые цены на закупку сырья для разных предприятий.

В мае 2016 года решение УФАС отменил Арбитражный суд республики, затем ту же позиции заняла апелляционная инстанция, однако в ноябре кассационный Арбитражный суд Северо-Западного округа встал на сторону УФАС.

Новое решение арбитража может быть оспорено в порядке апелляции.