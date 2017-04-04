Компания S7 начала полеты между Петрозаводском и Москвой

Первый рейс из Москвы приземлился в Петрозаводске сегодня в 9:35 утра. Самолет A319, вмещающий чуть больше 150 человек, был заполнен примерно на половину. В честь открытия нового направления, пассажиров в полете угощали шампанским.

Среди пассажиров были и врио главы Карелии Артур Парфенчиков и гендиректор компании «Сибирь» работающей под брендом S7 Антон Еремин.

То, что в первый рейс удалось заполнить салон лишь на половину — не показатель, считают в авиакомпании и в региональном правительстве. Для того, чтобы клиенты привыкли к авиасообщению нужно время.

Мы ожидаем, что с августа рейсы станут ежедневными и наши жители привыкнут к такому формату. Цена на таком самолете приемлемая. Меньше 4 тысяч. Это уже серьезная конкуренция с железнодорожным транспортом, — сообщил Артур Парфенчиков сойдя с трапа самолета.

По словам генерального директора авиакомпании Антона Еремина, в Петрозаводск будут пущен не только больше 150-местные лайнеры A-319, но и Embraer-170, вмещающие около 80 человек.

Мы сейчас должны готовиться к серьезному наплыву иностранных туристов, — сообщил Артур Парфенчиков

Региональное руководство рассчитывает, что благодаря широкой сети авиаперевозок компании, у туристов появится больше возможностей посетить Карелию. К тому же сами жители республики, привыкнув к такому формату сообщения, будут чаще отдавать предпочтение самолетам.

Второй прямой рейс из Петрозаводска может появится в начале лета. Он свяжет столицу республики с Симферополем, однако этот вопрос сейчас только прорабатывается. Большой необходимости в появлении других рейсов ни в авиакомпании, ни в региональном руководстве не видят. поскольку сейчас есть удобные стыковки, позволяющие быстро добраться до крупнейших аэропортов мира.

Нынешнее расписание будет действовать до конца мая. Рейсы будут совершаться по вторникам, четвергам и субботам. Из Москвы самолет будет вылетать в 7:55, а приземляться в Петрозаводске в 9:35. Обратным рейсом самолет из Петрозаводска будет вылетать в 10:15, а приземляться в Москве в 11:55.