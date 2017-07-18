Коммунальщики Петрозаводска готовятся к зиме с отставанием от графика

Управляющие компании столицы Карелии к 14 июля успели промыть системы центрального отопления только в 565 многоквартирных домах Петрозаводска, что составляет 34% от их общего числа. Опрессовка проведена в 525 многоквартирных домах. Об этом сообщает администрация Петрозаводска со ссылкой на данные муниципального учреждения «Служба заказчика».

При этом, отметили в мэрии, за тот же период минувшего года промывка систем центрального отопления была выполнена в 779 домах.

Как пояснила заместитель руководителя Петрозаводска – председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова, подготовка жилищного фонда города к предстоящему отопительному сезону властями столицы республики взята под особый контроль.