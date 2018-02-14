«Комфортную городскую среду» обсудят в марте всей Карелией

5 марта в Карелии впервые пройдет общереспубликанский форум «Формирование комфортной городской среды: актуальные вопросы реализации проекта в 2018 году». Его цель — собрать вместе представителей разных профессиональных и социальных групп, экспертных и общественных объединений, представителей власти, а также жителей для обмена опытом по созданию комфортной и качественной городской среды.

Программа форума включает себя пленарные заседания, круглые столы, дискуссионные площадки. С различными темами выступят дизайнеры и архитекторы региона. Запланирована выставка элементов благоустройства, которая представит малые архитектурные формы, уличные тренажеры, детские и спортивные комплексы, элементы уличного освещения, многофункциональные покрытия, арт-объекты.

В рамках форума состоится презентация дизайн-макетов общественных пространств, которые будут участвовать в рейтинговом голосовании.