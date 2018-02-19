«Комфортную городскую среду» обсудят в марте всей Карелией

5 марта в Карелии впервые пройдет общереспубликанский форум «Формирование комфортной городской среды: актуальные вопросы реализации проекта в 2018 году». Его цель — собрать вместе представителей разных профессиональных и социальных групп, экспертных и общественных объединений, представителей власти, а также жителей для обмена опытом по созданию комфортной и качественной городской среды.

Программа форума включает себя пленарные заседания, круглые столы, дискуссионные площадки. С различными темами выступят дизайнеры и архитекторы региона. Запланирована выставка элементов благоустройства, которая представит малые архитектурные формы, уличные тренажеры, детские и спортивные комплексы, элементы уличного освещения, многофункциональные покрытия, арт-объекты. Об этом говорится на официальном сайте приоритетного федерального проекта в нашей республике.

В рамках форума состоится презентация дизайн-макетов общественных пространств, которые будут участвовать в рейтинговом голосовании. Участники форума смогут задать вопросы представителям администрации Петрозаводска, профессиональным экспертам, дизайнерам, а также внести свои предложения по улучшению городской среды.

По словам министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Олега Ермолаева, форум, в частности, призван задать стандарты благоустройства, которые позволят улучшить городскую среду и инфраструктуру.

«Мы видим, что проект «Комфортная городская среда» получил живой отклик населения, поэтому хотим более подробно рассказать о возможностях программы, а также подвести главные итоги 2017 года», — подчеркнул министр.

Подробнее он рассказал о грядущем форуме в сюжете ГТРК-«Карелия».