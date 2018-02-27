Комфортная среда: дизайн-проекты

«Республика» публикует проекты благоустройства общественных территорий, которые предложили жители Петрозаводска. Каким хотят видеть город инициативные граждане — в фотографиях и 3D-визуализациях.

62 заявки на реализацию проектов по реконструкции общественных территорий в Петрозаводске примут участие в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». Предложения благоустройства есть в каждом районе города.

Ключевая

Аллея дружбы

Территория вдоль улицы Нойбранденбургской от улицы Кемской до улицы Ключевой.

Предусмотрено:

  • — ремонт покрытия;
  • — установка малых архитектурных форм (скамеек и урн);
  • — устройство газона и цветников;
  • — озеленение территории;
  • — устройство спортивной площадки с тренажерами.

 

Аллея отцов

Расположена вдоль улицы Нойбранденбургской от улицы Ключевой до улицы Антонова.

Предусмотрено:

  • — устройство автомобильной парковки возле поликлиники № 4»;
  • — установка малых архитектурных форм (скамеек и урн);
  • — озеленение территории;
  • — установка арт-объектов;
  • — установка детских игровых площадок;
  • — мощение пешеходных дорожек;
  • — реконструкция лестничных спусков с устройством пандусов.

 

Каменный бор

Расположен в районе оз. Каменный карьер, вдоль Ключевского шоссе, от улицы Сегежской до улиц Коммунистов и Кооперативной.

Предусмотрено:

  • — установка контейнеров для сбора отходов;
  • — создание причала;
  • — подготовка площадки для занятия водными видами спорта;
  • — установка навеса со скамейками.

 

Птицефабрика

Территория у храма Владимирской иконы Божией Матери

Проектом предусмотрено:

  • — устройство пешеходных дорожек;
  • — устройство уличного освещения;
  • — посадка зеленых насаждений;
  • — установка малых архитектурных форм (скамеек, урн);
  • — создание декоративных цветочных композиций;
  • — установка ограждения;
  • — установка контейнеров для раздельного сбора отходов;
  • — устройство детской площадки.

 

Кукковка

Территория в районе улицы Питкярантской

Вдоль улицы Питкярантской, между домами № 15 и 15-а по улице Ровио.

Предусмотрено:

  • — установка уличного освещения;
  • — посадка зеленых насаждений;
  • — устройство спортивной площадки с тренажерами;
  • — установка малых архитектурных форм (скамеек, урн);
  • — создание декоративных цветочных композиций.

 

Парк «Беличий остров»

Территория ограничена проспектом Карельским, улицами Торнева, Ровио и Питкярантской.

Проектом предусмотрено:

  • — создание кольцевой велопешеходной дорожки по периметру территории;
  • — реконструкция пешеходных дорожек;
  • — установка малых архитектурных форм, арт-объекта.

 

Стадион у Центра образования

Расположен в районе дома № 4 по улице Балтийской.

Проектом предусмотрено:

  • — устройство автовелогородка;
  • — установка дорожных знаков;
  • — установка опор наружного освещения;
  • — установка ограждения.

 

Территория у поликлиники № 2

Расположена по адресу: ул. Ровио, д. 13.

Проектом предусмотрено:

  • — ремонт асфальтового покрытия;
  • — обустройство тротуаров;
  • — удаление мелколиственной поросли;
  • — устройство пандусов;
  • — оборудование велопарковки;
  • — устройство цветника.

 

Сортавальский бульвар

Расположен вдоль улицы Сортавальской от улицы Ровио до проспекта Карельского.

Проектом благоустройства предусмотрено:

  • — устройство велопешеходной дорожки;
  • — реконструкция общественной площадки;
  • — установка детской площадки;
  • — установка малых архитектурных форм (скамеек, урн);
  • — посадка зеленых насаждений.

 

Пригородный парк

Расположен в районе дома № 4-а по проезду Ветеранов.

Проектом благоустройство предусмотрено:

  • — устройство велопешеходной дорожки;
  • — реконструкция пешеходного моста.

 

Территория у школы № 34

Территория у школы № 34Территория дворовых проездов от улицы Сортавальской до проспекта Комсомольского.

  • Проектом благоустройство предусмотрено:
  • — устройство уличного освещения;
  • — ремонт асфальтового покрытия;
  • — устройство детской площадки;
  • — устройство парковочных зон;
  • — устройство цветников и газонов.

 

Сквер «Кукковский петух»

Расположен вдоль улицы Сортавальской от улицы Ровио до улицы Питкярантской.

Проектом благоустройство предусмотрено:

  • — устройство пешеходных дорожек;
  • — устройство уличного освещения;
  • — проведение санитарной расчистки территории;
  • — ремонт арт-объекта;
  • — посадка зеленых насаждений.

проект

 

Зарека

Якорный парк

Расположен вдоль улицы Ригачина от проспекта Александра Невского до реки Лососинки.

Проектом благоустройства предусмотрено:

  • — устройство пешеходных дорожек;
  • — установка детской площадки;
  • — посадка зеленых насаждений;
  • — установка малых архитектурных форм (скамеек и урн);
  • — устройство уличного освещения.

 

Территория в районе поликлиники № 2

Расположена вдоль улицы Калинина от проспекта Александра Невского до улицы Володарского, улицы Володарского от улицы Калинина до улицы Варламова.

Проектом благоустройство предусмотрено:

  • — обустройство тротуаров;
  • — устройство пешеходной дорожки;
  • — устройство пешеходных переходов.

 

Голиковка

Территория на пересечении пр. А. Невского и ул. Калинина

Расположен вдоль улицы Ригачина от проспекта Александра Невского до реки Лососинки.

Проектом благоустройство предусмотрено:

  • — устройство пешеходной дорожки;
  • — посадка зеленых насаждений;
  • — закладка Аллеи памяти воинов Красной Армии, сражавшихся в Советско-финляндской войне 1939-1940 годов с установкой памятника.

 

Территория у «Невского пассажа»

Прилегающая территория к дому № 30 по проспекту Александра Невского.

Проектом благоустройство предусмотрено:

  • — устройство пешеходных дорожек;
  • — озеленение территории: устройство газонов, посадка зеленых насаждений;
  • — установка малых архитектурных форм (скамеек и урн);
  • — устройство цветников.

проект

Машезерский сквер

Расположен вдоль улицы Кузьмина от дома № 62 по улице Кузьмина до улицы Маршала Мерецкова.

Проектом благоустройство предусмотрено:

  • — устройство уличного освещения;
  • — снос аварийных зеленых насаждений;
  • — реконструкция детской площадки;
  • — устройство спортивной площадки с тренажерами;
  • — создание площадки для выгула собак;
  • — создание зоны для проведения массовых мероприятий.

 

Тихий сквер

Расположен на пересечении улицы Калинина и улицы Кузьмина, в районе дома № 29 по улице Кузьмина.

Проектом благоустройство предусмотрено:

  • — организация ливневой и дренажной систем;
  • — устройство пешеходных дорожек;
  • — устройство площадки для отдыха;
  • — устройство живой изгороди и декоративных цветочных композиций;
  • — установка малых архитектурных форм (скамеек и урн).

 

Центр

Улица Фридриха Энгельса

Расположена от площади Ленина до проспекта Ленина.

Проектом благоустройство предусмотрено:

  • — восстановление пешеходного тротуара вдоль домов № 13-15 по ул. Энгельса;
  • — установка малых архитектурных форм (скамеек, урн);
  • — ремонт разделительной полосы с сохранением исторических деревьев;
  • —  устройство газонов и ограждения на разделительной полосе.

 

Спуск от ул. Титова до набережной

Расположен в районе пересечения улицы Германа Титова и улицы Пушкинской.

Проектом благоустройство предусмотрено:

  • — реконструкция лестничного спуска;
  • — установка малых архитектурных форм (скамеек, урн);
  • — устройство пешеходных дорожек;
  • — восстановление партерных цветников.

 

Парк 50-летия Пионерской организации

Ограничен улицами Красной, Антикайнена, Анохина и парком «Лес Победы».

Проектом благоустройство предусмотрено:

  • — реконструкция мостов и зоны набережной;
  • — ремонт пешеходных дорожек;
  • — установка детской и спортивной площадок;
  • — установка арт-объектов;
  • — посадка и уход за зелеными насаждениями.

 

Территория у школы № 10

Расположена между домами № 37, 37-б по улице Анохина и № 35, 35-а по проспекту Ленина.

Проектом благоустройство предусмотрено:

  • — устройство асфальтового покрытия;
  • — устройство зоны отдыха;
  • — обустройство зоны контейнерных площадок;
  • — посадка зеленых насаждений;
  • — установка малых архитектурных форм (скамеек, урн).

территория у школы № 10

Петровский сад

Расположен вдоль проспекта Карла Маркса и реки Лососинки от улицы Луначарского до набережной Онежского озера.

Проектом благоустройство предусмотрено:

— устройство уличного освещения.

 

Галерея городов-побратимов

Расположена между домами № 24 и 24-а по проспекту Ленина.

Проектом благоустройство предусмотрено:

  • — реконструкция галереи;
  • — устройство зоны отдыха с цветником.

 

Сквер имени Ивана Сенькина

Расположен вдоль улицы Германа Титова от улицы Куйбышева до дома № 11 по улице Германа Титова.

Проектом благоустройство предусмотрено:

  • — ремонт детской площадки;
  • — ремонт пешеходных дорожек;
  • — уход за зелеными насаждениями;
  • — установка декоративного освещения.

 

Территория у катка «Луми»

Расположен по адресу: набережная Неглинская, д. 52.

Проектом благоустройства предусмотрено:

  • — устройство зоны автопарковки;
  • — посадка зеленых насаждений.

 

Сквер имени Юрия Гагарина

Расположена на площади Гагарина, в районе здания железнодорожного вокзала.

Проектом благоустройства предусмотрено:

  • — установка арт-объекта;
  • — ремонт пешеходных дорожек;
  • — установка малых архитектурных форм (скамеек и урн);
  • — устройство декоративного освещения.

 

Территория стадиона «Юность»

Расположен на пересечении улицы «Правды» и проспекта Карла Маркса.

Проектом благоустройство предусмотрено:

  • — освещение пешеходного маршрута вдоль левого берега реки Лососинки;
  • — обустройство сборно-разборных трибун для зрителей в количестве посадочных мест до 500;
  • — ограждение спортивных площадок;
  • — благоустройство парковочных мест на 50 автомобилей.

 

Центральный сквер

Расположен в районе дома № 23 по проспекту Ленина.

Проектом благоустройство предусмотрено:

  • — ремонт лестничного спуска;
  • — уход за зелеными насаждениями;
  • — реконструкция фонтана;
  • — установка малых архитектурных форм (скамеек, урн);
  • — установка декоративного освещения.

 

Прибрежная зона у Лососинки

Территория Петровского сада (Парка культуры и отдыха) вдоль реки Лососинки от Онежского озера до улицы Луначарского.

Проектом благоустройства предусмотрено:

  • — устройство уличного освещения;
  • — устройство пешеходной дорожки;
  • — проведение работ по санитарной расчистке территории.

 

Перевалка

Парк Шиловка

Расположен вдоль реки Неглинки от улицы Чапаева до улицы Муезерской.

Проектом благоустройства предусмотрено:

  • — устройство пешеходных дорожек;
  • — установка скамеек и урн;
  • — ремонт пешеходных мостов;
  • — расчистка территории от аварийных деревьев и мелколиственной поросли;
  • — установка детской площадки.

 

Пристанционный сквер

Расположен вдоль железнодорожных путей от улицы Фурманова до Гоголевского моста.

Проектом благоустройство предусмотрено:

  • — устройство пешеходных дорожек;
  • — устройство зоны отдыха;
  • — установка  малых архитектурных форм (скамеек и урн).

 

 

Территория Локомотивного сквера

Расположена вдоль железнодорожных путей от улицы Чапаева до улицы Фурманова.

Проектом благоустройство предусмотрено:

  • — устройство пешеходной дорожки от автовокзала до пешеходного тоннеля в районе улицы Фурманова;
  • — устройство детской площадки;
  • — устройство уличного освещения;
  • — установка малых архитектурных форм (скамеек и урн).

 

Еловый островок

Расположен вдоль улицы Чапаева, в районе дома № 104 по улице Чапаева.

Проектом благоустройство предусмотрено:

  • — устройство пешеходных дорожек;
  • — установка спортивной площадки с тренажерами.
  • — устройство уличного освещения.

 

Зеленый берег

Территория расположена от ЖК «Город солнца» до проспекта Лесного.

Проектом благоустройство предусмотрено:

  • — устройство пешеходной дорожки;
  • — устройство уличного освещения;
  • — установка малых архитектурных форм (скамеек и урн).

 

Лестница на улице Фрунзе

Расположена вдоль улицы Фрунзе от улицы Черняховского до улицы Островского.

Проектом благоустройство предусмотрено:

  • — реконструкция лестничного спуска;
  • — устройство пандусов для маломобильных групп граждан.

 

Стадион у школы № 20Стадион у школы № 20

Расположен в районе МОУ «СОШ № 20» (ул. Олонецкая, д. 75).

Проектом благоустройства предусмотрено устройство мото-квадро-трассы.

 

Древлянка

Березовая аллея

Расположена вдоль улицы Березовой аллеи от шоссе Лососинского до улицы Древлянки.

Проектом благоустройство предусмотрено:

  • — мощение пешеходных дорожек;
  • — устройство цветников;
  • — установка скамеек и урн;
  • — ремонт фонтана;
  • — устройство газона, посадка зеленых насаждений;
  • — установка скульптур героя Карело-финского поэтического эпоса «Калевала»;
  • — установка информационных стендов;
  • — реконструкция сцены.

 

Территория у поликлиники № 1

Расположена по адресу: пр. Лесной, д. 40.

Проектом благоустройство предусмотрено:

  • — устройство парковочной зоны;
  • — устройство тротуаров и пешеходных дорожек;
  • — посадка зелёных насаждений.

 

Парк «Иван-царевич»

Расположен между жилыми комплексами «Чистый город» и «Каскад».

Проектом благоустройства предусмотрено:

  • — устройство велопешеходной дорожки;
  • — устройство уличного освещения;
  • — обустройство зон отдыха.

 

Новодревлянский сквер

Расположен в районе жилого комплекса «Скандинавия».

Проектом благоустройства предусмотрено:

  • — устройство велопешеходных дорожек;
  • — устройство уличного освещения;
  • — установка детских игровых площадок;
  • — устройство площадки для отдыха, спортивной площадки и площадки для выгула и дрессировки собак.

 

Лыжня на базе «Олимп»

Расположена в лесной зоне в районе дома 49-а по пр. Лесному.

Проектом благоустройства предусмотрено:

  • — устройство лыжных трасс;
  • — устройство наружного освещения;
  • — установка спортивных площадок.

 

Велодорожка у ЖК «Снегири»

Лесная зона, ограниченная ЖК «Снегири», ТРК «Лотос Plaza», проспектом Лесным и улицей Сыктывкарской.

Проектом благоустройства предусмотрено:

  • — асфальтирование велопешеходных дорожек;
  • — устройство уличного освещения.

 

Площадка в районе ул. Сыктывкарской

Территория в районе улицы Сыктывкарской и ЖК «Снегири».

Проектом благоустройства предусмотрена установка детской площадки для детей с ограниченными возможностями.

 

«Утиный пруд»

Расположен на пересечении проспекта Лесного и улицы Сыктывкарской.

Проектом благоустройства предусмотрено:

  • — установка ограждений;
  • — установка мостиков;
  • — устройство уличного освещения.

 

Расширение проспекта Лесного

Вдоль проспекта Лесного от сквера Утиный пруд до улицы Сыктывкарской.

Проектом благоустройства предусмотрено устройство дополнительной полосы разгона в месте выезда.

Расширение Лесного пр.

Докторская аллея на ул. Парковой

Вдоль территории домов № 56 и 58 по улице Парковой.

Проектом благоустройства предусмотрено:

  • — ремонт пешеходной дорожки;
  • — снос аварийных деревьев;
  • — устройство уличного освещения.

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Лыжная трасса «Фонтаны»

Расположена в лесопарке Фонтаны, в районе проспекта Лесного.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— установка ограждений для ограничения выезда автотранспорта;

— расширение подъездной дороги;

— обустройство парковки;

— обустройство тротуара и лестницы для пешеходов.

 

Первомайский район

Парк железнодорожников

Расположен в районе дома № 33 по проспекту Первомайскому.

Проектом благоустройства предусмотрено:

  • — установка детской и спортивной площадок;
  • — устройство пешеходных дорожек;
  • — установка арт-объектов;
  • — устройство зоны отдыха.

 

Сквер имени Ивана Молчанова

Расположен на пересечении проспекта Первомайского и улицы Шотмана.

  • Проектом благоустройства предусмотрено:
  • — установка памятного знака И. Молчанову;
  • — устройство пешеходных дорожек;
  • — установка скамеек и урн;
  • — устройство цветников, озеленение.

 

Октябрьский район

Приозерный парк

Расположен вдоль набережной Варкауса от улицы Московской до улицы Мелентьевой.

Проектом благоустройства предусмотрено:

  • — устройство площадки для дрессировки собак;
  • — устройство уличного освещения;
  • — устройство пешеходных дорожек;
  • — устройство зон отдыха.

 

Благоустройство территории поликлиники № 1

Отделение № 2 поликлиники, в районе дома № 58 по проспекту Октябрьскому.

Проектом благоустройства предусмотрено:

  • — устройство парковочной зоны;
  • — озеленение территории, устройство газонов и цветников;
  • — устройство места для колясок, установка скамеек и урн.

 

Нобельский парк

Расположен в районе пересечении набережной Варкауса и улицы Мелентьевой.

Проектом благоустройства предусмотрено:

  • — устройство крытой площадки с установкой уличных тренажеров;
  • — установка детской игровой площадки;
  • — устройство площадки для отдыха.

Газоны на ул. Мелентьевой

БезымянныйВдоль улицы Мелентьевой от проспекта Октябрьского до улицы Зайцева.

Проектом благоустройства предусмотрено:

  • — установка ограждений;
  • — посадка зеленых насаждений;
  • — устройство газонов.

Соломенное и другие районы города

Территория в районе ул. Труда

Расположена на пересечении ул. Труда и ул. Детской.

Проектом благоустройства предусмотрено:

  • — устройство площадки для проведения массовых мероприятий;
  • — установка скамеек и урн;
  • — устройство цветников;
  • — установка детской и спортивной площадок.

 

Соломенский парк

Ограничен улицей Детской, проездом Лачиновским, шоссе Петрозаводским и улицей Пионеров.

Проектом благоустройства предусмотрено:

  • — устройство пешеходных дорожек;
  • — устройство уличного освещения;
  • — установка спортивной площадки;
  • — установка скамеек и урн;
  • — устройство зон отдыха.

 

Пляж Пески

Прибрежная территория Онежского озера в районе Соломенского шоссе.

Проектом благоустройства предусмотрено:

  • — устройство места отдыха у воды с устройством деревянных настилов;
  • — обустройство велосипедных парковок, устройство спортивных площадок.

 

Футбольное поле на ул. Ботанической

Расположена в районе дома № 25 по улице Ботанической.

Проектом благоустройства предусмотрено:

  • — устройство футбольного и волейбольного полей;
  • — установка ограждения;
  • — установка малых архитектурных форм (скамеек, урн);
  • — устройство уличного освещения.

 

Парк Сулажгорского кирпичного завода

Расположен в районе улицы Сулажгорского кирпичного завода.

Проектом благоустройства предусмотрено:

  • — устройство пешеходных дорожек;
  • — устройство уличного освещения;
  • — установка скамеек и урн;
  • — установка уличных тренажеров и детской площадки;
  • — устройство площадки для проведения массовых мероприятий;
  • — устройство памятного знака.

 

Сулажгорский питомник

Расположен в районе улицы Сулажгорской и улицы Сулажгора.

Проектом благоустройства предусмотрено:

  • — обустройство разворотного кольца для общественного транспорта;
  • — устройство сада камней;
  • — устройство пешеходных дорожек и дорожек для конных прогулок;
  • — посадка зеленых насаждений;
  • — устройство площадки для выгула и дрессировки собак.

 

Сулажгорский родник

Расположен в районе Суоярвского шоссе.

Проектом благоустройства предусмотрено:

  • — ремонт асфальтового покрытия подъездной дороги;
  • — устройство уличного освещения;
  • — ремонт павильона родника;
  • — установка информационных аншлагов.

Прибрежная полоса от Сайнаволока до Зимника

Прибрежная полоса от района Сайнаволок до местечка Зимник.

Проектом благоустройства предусмотрено устройство велопешеходных дорожек вдоль Петрозаводской губы Онежского озера.

Безымянный

 

Общество   /   
Максим Алиев
Максим Алиев
Журналист
Хорошие карельские книги. Почти даром