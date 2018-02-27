Комфортная среда: дизайн-проекты

62 заявки на реализацию проектов по реконструкции общественных территорий в Петрозаводске примут участие в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». Предложения благоустройства есть в каждом районе города.
Ключевая
Аллея дружбы
Территория вдоль улицы Нойбранденбургской от улицы Кемской до улицы Ключевой.
Предусмотрено:
- — ремонт покрытия;
- — установка малых архитектурных форм (скамеек и урн);
- — устройство газона и цветников;
- — озеленение территории;
- — устройство спортивной площадки с тренажерами.
Аллея отцов
Расположена вдоль улицы Нойбранденбургской от улицы Ключевой до улицы Антонова.
Предусмотрено:
- — устройство автомобильной парковки возле поликлиники № 4»;
- — установка малых архитектурных форм (скамеек и урн);
- — озеленение территории;
- — установка арт-объектов;
- — установка детских игровых площадок;
- — мощение пешеходных дорожек;
- — реконструкция лестничных спусков с устройством пандусов.
Каменный бор
Расположен в районе оз. Каменный карьер, вдоль Ключевского шоссе, от улицы Сегежской до улиц Коммунистов и Кооперативной.
Предусмотрено:
- — установка контейнеров для сбора отходов;
- — создание причала;
- — подготовка площадки для занятия водными видами спорта;
- — установка навеса со скамейками.
Птицефабрика
Территория у храма Владимирской иконы Божией Матери
Проектом предусмотрено:
- — устройство пешеходных дорожек;
- — устройство уличного освещения;
- — посадка зеленых насаждений;
- — установка малых архитектурных форм (скамеек, урн);
- — создание декоративных цветочных композиций;
- — установка ограждения;
- — установка контейнеров для раздельного сбора отходов;
- — устройство детской площадки.
Кукковка
Территория в районе улицы Питкярантской
Вдоль улицы Питкярантской, между домами № 15 и 15-а по улице Ровио.
Предусмотрено:
- — установка уличного освещения;
- — посадка зеленых насаждений;
- — устройство спортивной площадки с тренажерами;
- — установка малых архитектурных форм (скамеек, урн);
- — создание декоративных цветочных композиций.
Парк «Беличий остров»
Территория ограничена проспектом Карельским, улицами Торнева, Ровио и Питкярантской.
Проектом предусмотрено:
- — создание кольцевой велопешеходной дорожки по периметру территории;
- — реконструкция пешеходных дорожек;
- — установка малых архитектурных форм, арт-объекта.
Стадион у Центра образования
Расположен в районе дома № 4 по улице Балтийской.
Проектом предусмотрено:
- — устройство автовелогородка;
- — установка дорожных знаков;
- — установка опор наружного освещения;
- — установка ограждения.
Территория у поликлиники № 2
Расположена по адресу: ул. Ровио, д. 13.
Проектом предусмотрено:
- — ремонт асфальтового покрытия;
- — обустройство тротуаров;
- — удаление мелколиственной поросли;
- — устройство пандусов;
- — оборудование велопарковки;
- — устройство цветника.
Сортавальский бульвар
Расположен вдоль улицы Сортавальской от улицы Ровио до проспекта Карельского.
Проектом благоустройства предусмотрено:
- — устройство велопешеходной дорожки;
- — реконструкция общественной площадки;
- — установка детской площадки;
- — установка малых архитектурных форм (скамеек, урн);
- — посадка зеленых насаждений.
Пригородный парк
Расположен в районе дома № 4-а по проезду Ветеранов.
Проектом благоустройство предусмотрено:
- — устройство велопешеходной дорожки;
- — реконструкция пешеходного моста.
Территория у школы № 34
Территория дворовых проездов от улицы Сортавальской до проспекта Комсомольского.
- Проектом благоустройство предусмотрено:
- — устройство уличного освещения;
- — ремонт асфальтового покрытия;
- — устройство детской площадки;
- — устройство парковочных зон;
- — устройство цветников и газонов.
Сквер «Кукковский петух»
Расположен вдоль улицы Сортавальской от улицы Ровио до улицы Питкярантской.
Проектом благоустройство предусмотрено:
- — устройство пешеходных дорожек;
- — устройство уличного освещения;
- — проведение санитарной расчистки территории;
- — ремонт арт-объекта;
- — посадка зеленых насаждений.
Зарека
Якорный парк
Расположен вдоль улицы Ригачина от проспекта Александра Невского до реки Лососинки.
Проектом благоустройства предусмотрено:
- — устройство пешеходных дорожек;
- — установка детской площадки;
- — посадка зеленых насаждений;
- — установка малых архитектурных форм (скамеек и урн);
- — устройство уличного освещения.
Территория в районе поликлиники № 2
Расположена вдоль улицы Калинина от проспекта Александра Невского до улицы Володарского, улицы Володарского от улицы Калинина до улицы Варламова.
Проектом благоустройство предусмотрено:
- — обустройство тротуаров;
- — устройство пешеходной дорожки;
- — устройство пешеходных переходов.
Голиковка
Территория на пересечении пр. А. Невского и ул. Калинина
Расположен вдоль улицы Ригачина от проспекта Александра Невского до реки Лососинки.
Проектом благоустройство предусмотрено:
- — устройство пешеходной дорожки;
- — посадка зеленых насаждений;
- — закладка Аллеи памяти воинов Красной Армии, сражавшихся в Советско-финляндской войне 1939-1940 годов с установкой памятника.
Территория у «Невского пассажа»
Прилегающая территория к дому № 30 по проспекту Александра Невского.
Проектом благоустройство предусмотрено:
- — устройство пешеходных дорожек;
- — озеленение территории: устройство газонов, посадка зеленых насаждений;
- — установка малых архитектурных форм (скамеек и урн);
- — устройство цветников.
Машезерский сквер
Расположен вдоль улицы Кузьмина от дома № 62 по улице Кузьмина до улицы Маршала Мерецкова.
Проектом благоустройство предусмотрено:
- — устройство уличного освещения;
- — снос аварийных зеленых насаждений;
- — реконструкция детской площадки;
- — устройство спортивной площадки с тренажерами;
- — создание площадки для выгула собак;
- — создание зоны для проведения массовых мероприятий.
Тихий сквер
Расположен на пересечении улицы Калинина и улицы Кузьмина, в районе дома № 29 по улице Кузьмина.
Проектом благоустройство предусмотрено:
- — организация ливневой и дренажной систем;
- — устройство пешеходных дорожек;
- — устройство площадки для отдыха;
- — устройство живой изгороди и декоративных цветочных композиций;
- — установка малых архитектурных форм (скамеек и урн).
Центр
Улица Фридриха Энгельса
Расположена от площади Ленина до проспекта Ленина.
Проектом благоустройство предусмотрено:
- — восстановление пешеходного тротуара вдоль домов № 13-15 по ул. Энгельса;
- — установка малых архитектурных форм (скамеек, урн);
- — ремонт разделительной полосы с сохранением исторических деревьев;
- — устройство газонов и ограждения на разделительной полосе.
Спуск от ул. Титова до набережной
Расположен в районе пересечения улицы Германа Титова и улицы Пушкинской.
Проектом благоустройство предусмотрено:
- — реконструкция лестничного спуска;
- — установка малых архитектурных форм (скамеек, урн);
- — устройство пешеходных дорожек;
- — восстановление партерных цветников.
Парк 50-летия Пионерской организации
Ограничен улицами Красной, Антикайнена, Анохина и парком «Лес Победы».
Проектом благоустройство предусмотрено:
- — реконструкция мостов и зоны набережной;
- — ремонт пешеходных дорожек;
- — установка детской и спортивной площадок;
- — установка арт-объектов;
- — посадка и уход за зелеными насаждениями.
Территория у школы № 10
Расположена между домами № 37, 37-б по улице Анохина и № 35, 35-а по проспекту Ленина.
Проектом благоустройство предусмотрено:
- — устройство асфальтового покрытия;
- — устройство зоны отдыха;
- — обустройство зоны контейнерных площадок;
- — посадка зеленых насаждений;
- — установка малых архитектурных форм (скамеек, урн).
Петровский сад
Расположен вдоль проспекта Карла Маркса и реки Лососинки от улицы Луначарского до набережной Онежского озера.
Проектом благоустройство предусмотрено:
— устройство уличного освещения.
Галерея городов-побратимов
Расположена между домами № 24 и 24-а по проспекту Ленина.
Проектом благоустройство предусмотрено:
- — реконструкция галереи;
- — устройство зоны отдыха с цветником.
Сквер имени Ивана Сенькина
Расположен вдоль улицы Германа Титова от улицы Куйбышева до дома № 11 по улице Германа Титова.
Проектом благоустройство предусмотрено:
- — ремонт детской площадки;
- — ремонт пешеходных дорожек;
- — уход за зелеными насаждениями;
- — установка декоративного освещения.
Территория у катка «Луми»
Расположен по адресу: набережная Неглинская, д. 52.
Проектом благоустройства предусмотрено:
- — устройство зоны автопарковки;
- — посадка зеленых насаждений.
Сквер имени Юрия Гагарина
Расположена на площади Гагарина, в районе здания железнодорожного вокзала.
Проектом благоустройства предусмотрено:
- — установка арт-объекта;
- — ремонт пешеходных дорожек;
- — установка малых архитектурных форм (скамеек и урн);
- — устройство декоративного освещения.
Территория стадиона «Юность»
Расположен на пересечении улицы «Правды» и проспекта Карла Маркса.
Проектом благоустройство предусмотрено:
- — освещение пешеходного маршрута вдоль левого берега реки Лососинки;
- — обустройство сборно-разборных трибун для зрителей в количестве посадочных мест до 500;
- — ограждение спортивных площадок;
- — благоустройство парковочных мест на 50 автомобилей.
Центральный сквер
Расположен в районе дома № 23 по проспекту Ленина.
Проектом благоустройство предусмотрено:
- — ремонт лестничного спуска;
- — уход за зелеными насаждениями;
- — реконструкция фонтана;
- — установка малых архитектурных форм (скамеек, урн);
- — установка декоративного освещения.
Прибрежная зона у Лососинки
Территория Петровского сада (Парка культуры и отдыха) вдоль реки Лососинки от Онежского озера до улицы Луначарского.
Проектом благоустройства предусмотрено:
- — устройство уличного освещения;
- — устройство пешеходной дорожки;
- — проведение работ по санитарной расчистке территории.
Перевалка
Парк Шиловка
Расположен вдоль реки Неглинки от улицы Чапаева до улицы Муезерской.
Проектом благоустройства предусмотрено:
- — устройство пешеходных дорожек;
- — установка скамеек и урн;
- — ремонт пешеходных мостов;
- — расчистка территории от аварийных деревьев и мелколиственной поросли;
- — установка детской площадки.
Пристанционный сквер
Расположен вдоль железнодорожных путей от улицы Фурманова до Гоголевского моста.
Проектом благоустройство предусмотрено:
- — устройство пешеходных дорожек;
- — устройство зоны отдыха;
- — установка малых архитектурных форм (скамеек и урн).
Территория Локомотивного сквера
Расположена вдоль железнодорожных путей от улицы Чапаева до улицы Фурманова.
Проектом благоустройство предусмотрено:
- — устройство пешеходной дорожки от автовокзала до пешеходного тоннеля в районе улицы Фурманова;
- — устройство детской площадки;
- — устройство уличного освещения;
- — установка малых архитектурных форм (скамеек и урн).
Еловый островок
Расположен вдоль улицы Чапаева, в районе дома № 104 по улице Чапаева.
Проектом благоустройство предусмотрено:
- — устройство пешеходных дорожек;
- — установка спортивной площадки с тренажерами.
- — устройство уличного освещения.
Зеленый берег
Территория расположена от ЖК «Город солнца» до проспекта Лесного.
Проектом благоустройство предусмотрено:
- — устройство пешеходной дорожки;
- — устройство уличного освещения;
- — установка малых архитектурных форм (скамеек и урн).
Лестница на улице Фрунзе
Расположена вдоль улицы Фрунзе от улицы Черняховского до улицы Островского.
Проектом благоустройство предусмотрено:
- — реконструкция лестничного спуска;
- — устройство пандусов для маломобильных групп граждан.
Расположен в районе МОУ «СОШ № 20» (ул. Олонецкая, д. 75).
Проектом благоустройства предусмотрено устройство мото-квадро-трассы.
Древлянка
Березовая аллея
Расположена вдоль улицы Березовой аллеи от шоссе Лососинского до улицы Древлянки.
Проектом благоустройство предусмотрено:
- — мощение пешеходных дорожек;
- — устройство цветников;
- — установка скамеек и урн;
- — ремонт фонтана;
- — устройство газона, посадка зеленых насаждений;
- — установка скульптур героя Карело-финского поэтического эпоса «Калевала»;
- — установка информационных стендов;
- — реконструкция сцены.
Территория у поликлиники № 1
Расположена по адресу: пр. Лесной, д. 40.
Проектом благоустройство предусмотрено:
- — устройство парковочной зоны;
- — устройство тротуаров и пешеходных дорожек;
- — посадка зелёных насаждений.
Парк «Иван-царевич»
Расположен между жилыми комплексами «Чистый город» и «Каскад».
Проектом благоустройства предусмотрено:
- — устройство велопешеходной дорожки;
- — устройство уличного освещения;
- — обустройство зон отдыха.
Новодревлянский сквер
Расположен в районе жилого комплекса «Скандинавия».
Проектом благоустройства предусмотрено:
- — устройство велопешеходных дорожек;
- — устройство уличного освещения;
- — установка детских игровых площадок;
- — устройство площадки для отдыха, спортивной площадки и площадки для выгула и дрессировки собак.
Лыжня на базе «Олимп»
Расположена в лесной зоне в районе дома 49-а по пр. Лесному.
Проектом благоустройства предусмотрено:
- — устройство лыжных трасс;
- — устройство наружного освещения;
- — установка спортивных площадок.
Велодорожка у ЖК «Снегири»
Лесная зона, ограниченная ЖК «Снегири», ТРК «Лотос Plaza», проспектом Лесным и улицей Сыктывкарской.
Проектом благоустройства предусмотрено:
- — асфальтирование велопешеходных дорожек;
- — устройство уличного освещения.
Площадка в районе ул. Сыктывкарской
Территория в районе улицы Сыктывкарской и ЖК «Снегири».
Проектом благоустройства предусмотрена установка детской площадки для детей с ограниченными возможностями.
«Утиный пруд»
Расположен на пересечении проспекта Лесного и улицы Сыктывкарской.
Проектом благоустройства предусмотрено:
- — установка ограждений;
- — установка мостиков;
- — устройство уличного освещения.
Расширение проспекта Лесного
Вдоль проспекта Лесного от сквера Утиный пруд до улицы Сыктывкарской.
Проектом благоустройства предусмотрено устройство дополнительной полосы разгона в месте выезда.
Докторская аллея на ул. Парковой
Вдоль территории домов № 56 и 58 по улице Парковой.
Проектом благоустройства предусмотрено:
- — ремонт пешеходной дорожки;
- — снос аварийных деревьев;
- — устройство уличного освещения.
Лыжная трасса «Фонтаны»
Расположена в лесопарке Фонтаны, в районе проспекта Лесного.
Проектом благоустройства предусмотрено:
— установка ограждений для ограничения выезда автотранспорта;
— расширение подъездной дороги;
— обустройство парковки;
— обустройство тротуара и лестницы для пешеходов.
Первомайский район
Парк железнодорожников
Расположен в районе дома № 33 по проспекту Первомайскому.
Проектом благоустройства предусмотрено:
- — установка детской и спортивной площадок;
- — устройство пешеходных дорожек;
- — установка арт-объектов;
- — устройство зоны отдыха.
Сквер имени Ивана Молчанова
Расположен на пересечении проспекта Первомайского и улицы Шотмана.
- Проектом благоустройства предусмотрено:
- — установка памятного знака И. Молчанову;
- — устройство пешеходных дорожек;
- — установка скамеек и урн;
- — устройство цветников, озеленение.
Октябрьский район
Приозерный парк
Расположен вдоль набережной Варкауса от улицы Московской до улицы Мелентьевой.
Проектом благоустройства предусмотрено:
- — устройство площадки для дрессировки собак;
- — устройство уличного освещения;
- — устройство пешеходных дорожек;
- — устройство зон отдыха.
Благоустройство территории поликлиники № 1
Отделение № 2 поликлиники, в районе дома № 58 по проспекту Октябрьскому.
Проектом благоустройства предусмотрено:
- — устройство парковочной зоны;
- — озеленение территории, устройство газонов и цветников;
- — устройство места для колясок, установка скамеек и урн.
Нобельский парк
Расположен в районе пересечении набережной Варкауса и улицы Мелентьевой.
Проектом благоустройства предусмотрено:
- — устройство крытой площадки с установкой уличных тренажеров;
- — установка детской игровой площадки;
- — устройство площадки для отдыха.
Газоны на ул. Мелентьевой
Вдоль улицы Мелентьевой от проспекта Октябрьского до улицы Зайцева.
Проектом благоустройства предусмотрено:
- — установка ограждений;
- — посадка зеленых насаждений;
- — устройство газонов.
Соломенное и другие районы города
Территория в районе ул. Труда
Расположена на пересечении ул. Труда и ул. Детской.
Проектом благоустройства предусмотрено:
- — устройство площадки для проведения массовых мероприятий;
- — установка скамеек и урн;
- — устройство цветников;
- — установка детской и спортивной площадок.
Соломенский парк
Ограничен улицей Детской, проездом Лачиновским, шоссе Петрозаводским и улицей Пионеров.
Проектом благоустройства предусмотрено:
- — устройство пешеходных дорожек;
- — устройство уличного освещения;
- — установка спортивной площадки;
- — установка скамеек и урн;
- — устройство зон отдыха.
Пляж Пески
Прибрежная территория Онежского озера в районе Соломенского шоссе.
Проектом благоустройства предусмотрено:
- — устройство места отдыха у воды с устройством деревянных настилов;
- — обустройство велосипедных парковок, устройство спортивных площадок.
Футбольное поле на ул. Ботанической
Расположена в районе дома № 25 по улице Ботанической.
Проектом благоустройства предусмотрено:
- — устройство футбольного и волейбольного полей;
- — установка ограждения;
- — установка малых архитектурных форм (скамеек, урн);
- — устройство уличного освещения.
Парк Сулажгорского кирпичного завода
Расположен в районе улицы Сулажгорского кирпичного завода.
Проектом благоустройства предусмотрено:
- — устройство пешеходных дорожек;
- — устройство уличного освещения;
- — установка скамеек и урн;
- — установка уличных тренажеров и детской площадки;
- — устройство площадки для проведения массовых мероприятий;
- — устройство памятного знака.
Сулажгорский питомник
Расположен в районе улицы Сулажгорской и улицы Сулажгора.
Проектом благоустройства предусмотрено:
- — обустройство разворотного кольца для общественного транспорта;
- — устройство сада камней;
- — устройство пешеходных дорожек и дорожек для конных прогулок;
- — посадка зеленых насаждений;
- — устройство площадки для выгула и дрессировки собак.
Сулажгорский родник
Расположен в районе Суоярвского шоссе.
Проектом благоустройства предусмотрено:
- — ремонт асфальтового покрытия подъездной дороги;
- — устройство уличного освещения;
- — ремонт павильона родника;
- — установка информационных аншлагов.
Прибрежная полоса от Сайнаволока до Зимника
Прибрежная полоса от района Сайнаволок до местечка Зимник.
Проектом благоустройства предусмотрено устройство велопешеходных дорожек вдоль Петрозаводской губы Онежского озера.