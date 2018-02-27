Комфортная среда: дизайн-проекты

62 заявки на реализацию проектов по реконструкции общественных территорий в Петрозаводске примут участие в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». Предложения благоустройства есть в каждом районе города.

Ключевая

Аллея дружбы

Территория вдоль улицы Нойбранденбургской от улицы Кемской до улицы Ключевой.

Предусмотрено:

— ремонт покрытия;

— установка малых архитектурных форм (скамеек и урн);

— устройство газона и цветников;

— озеленение территории;

— устройство спортивной площадки с тренажерами.

Аллея отцов

Расположена вдоль улицы Нойбранденбургской от улицы Ключевой до улицы Антонова.

Предусмотрено:

— устройство автомобильной парковки возле поликлиники № 4»;

— установка малых архитектурных форм (скамеек и урн);

— озеленение территории;

— установка арт-объектов;

— установка детских игровых площадок;

— мощение пешеходных дорожек;

— реконструкция лестничных спусков с устройством пандусов.

Каменный бор

Расположен в районе оз. Каменный карьер, вдоль Ключевского шоссе, от улицы Сегежской до улиц Коммунистов и Кооперативной.

Предусмотрено:

— установка контейнеров для сбора отходов;

— создание причала;

— подготовка площадки для занятия водными видами спорта;

— установка навеса со скамейками.

Птицефабрика

Территория у храма Владимирской иконы Божией Матери

Проектом предусмотрено:

— устройство пешеходных дорожек;

— устройство уличного освещения;

— посадка зеленых насаждений;

— установка малых архитектурных форм (скамеек, урн);

— создание декоративных цветочных композиций;

— установка ограждения;

— установка контейнеров для раздельного сбора отходов;

— устройство детской площадки.

Кукковка

Территория в районе улицы Питкярантской

Вдоль улицы Питкярантской, между домами № 15 и 15-а по улице Ровио.

Предусмотрено:

— установка уличного освещения;

— посадка зеленых насаждений;

— устройство спортивной площадки с тренажерами;

— установка малых архитектурных форм (скамеек, урн);

— создание декоративных цветочных композиций.

Парк «Беличий остров»

Территория ограничена проспектом Карельским, улицами Торнева, Ровио и Питкярантской.

Проектом предусмотрено:

— создание кольцевой велопешеходной дорожки по периметру территории;

— реконструкция пешеходных дорожек;

— установка малых архитектурных форм, арт-объекта.

Стадион у Центра образования

Расположен в районе дома № 4 по улице Балтийской.

Проектом предусмотрено:

— устройство автовелогородка;

— установка дорожных знаков;

— установка опор наружного освещения;

— установка ограждения.

Территория у поликлиники № 2

Расположена по адресу: ул. Ровио, д. 13.

Проектом предусмотрено:

— ремонт асфальтового покрытия;

— обустройство тротуаров;

— удаление мелколиственной поросли;

— устройство пандусов;

— оборудование велопарковки;

— устройство цветника.

Сортавальский бульвар

Расположен вдоль улицы Сортавальской от улицы Ровио до проспекта Карельского.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— устройство велопешеходной дорожки;

— реконструкция общественной площадки;

— установка детской площадки;

— установка малых архитектурных форм (скамеек, урн);

— посадка зеленых насаждений.

Пригородный парк

Расположен в районе дома № 4-а по проезду Ветеранов.

Проектом благоустройство предусмотрено:

— устройство велопешеходной дорожки;

— реконструкция пешеходного моста.

Территория у школы № 34

Территория дворовых проездов от улицы Сортавальской до проспекта Комсомольского.

Проектом благоустройство предусмотрено:

— устройство уличного освещения;

— ремонт асфальтового покрытия;

— устройство детской площадки;

— устройство парковочных зон;

— устройство цветников и газонов.

Сквер «Кукковский петух»

Расположен вдоль улицы Сортавальской от улицы Ровио до улицы Питкярантской.

Проектом благоустройство предусмотрено:

— устройство пешеходных дорожек;

— устройство уличного освещения;

— проведение санитарной расчистки территории;

— ремонт арт-объекта;

— посадка зеленых насаждений.

Зарека

Якорный парк

Расположен вдоль улицы Ригачина от проспекта Александра Невского до реки Лососинки.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— устройство пешеходных дорожек;

— установка детской площадки;

— посадка зеленых насаждений;

— установка малых архитектурных форм (скамеек и урн);

— устройство уличного освещения.

Территория в районе поликлиники № 2

Расположена вдоль улицы Калинина от проспекта Александра Невского до улицы Володарского, улицы Володарского от улицы Калинина до улицы Варламова.

Проектом благоустройство предусмотрено:

— обустройство тротуаров;

— устройство пешеходной дорожки;

— устройство пешеходных переходов.

Голиковка

Территория на пересечении пр. А. Невского и ул. Калинина

Расположен вдоль улицы Ригачина от проспекта Александра Невского до реки Лососинки.

Проектом благоустройство предусмотрено:

— устройство пешеходной дорожки;

— посадка зеленых насаждений;

— закладка Аллеи памяти воинов Красной Армии, сражавшихся в Советско-финляндской войне 1939-1940 годов с установкой памятника.

Территория у «Невского пассажа»

Прилегающая территория к дому № 30 по проспекту Александра Невского.

Проектом благоустройство предусмотрено:

— устройство пешеходных дорожек;

— озеленение территории: устройство газонов, посадка зеленых насаждений;

— установка малых архитектурных форм (скамеек и урн);

— устройство цветников.

Машезерский сквер

Расположен вдоль улицы Кузьмина от дома № 62 по улице Кузьмина до улицы Маршала Мерецкова.

Проектом благоустройство предусмотрено:

— устройство уличного освещения;

— снос аварийных зеленых насаждений;

— реконструкция детской площадки;

— устройство спортивной площадки с тренажерами;

— создание площадки для выгула собак;

— создание зоны для проведения массовых мероприятий.

Тихий сквер

Расположен на пересечении улицы Калинина и улицы Кузьмина, в районе дома № 29 по улице Кузьмина.

Проектом благоустройство предусмотрено:

— организация ливневой и дренажной систем;

— устройство пешеходных дорожек;

— устройство площадки для отдыха;

— устройство живой изгороди и декоративных цветочных композиций;

— установка малых архитектурных форм (скамеек и урн).

Центр

Улица Фридриха Энгельса

Расположена от площади Ленина до проспекта Ленина.

Проектом благоустройство предусмотрено:

— восстановление пешеходного тротуара вдоль домов № 13-15 по ул. Энгельса;

— установка малых архитектурных форм (скамеек, урн);

— ремонт разделительной полосы с сохранением исторических деревьев;

— устройство газонов и ограждения на разделительной полосе.

Спуск от ул. Титова до набережной

Расположен в районе пересечения улицы Германа Титова и улицы Пушкинской.

Проектом благоустройство предусмотрено:

— реконструкция лестничного спуска;

— установка малых архитектурных форм (скамеек, урн);

— устройство пешеходных дорожек;

— восстановление партерных цветников.

Парк 50-летия Пионерской организации

Ограничен улицами Красной, Антикайнена, Анохина и парком «Лес Победы».

Проектом благоустройство предусмотрено:

— реконструкция мостов и зоны набережной;

— ремонт пешеходных дорожек;

— установка детской и спортивной площадок;

— установка арт-объектов;

— посадка и уход за зелеными насаждениями.

Территория у школы № 10

Расположена между домами № 37, 37-б по улице Анохина и № 35, 35-а по проспекту Ленина.

Проектом благоустройство предусмотрено:

— устройство асфальтового покрытия;

— устройство зоны отдыха;

— обустройство зоны контейнерных площадок;

— посадка зеленых насаждений;

— установка малых архитектурных форм (скамеек, урн).

Петровский сад

Расположен вдоль проспекта Карла Маркса и реки Лососинки от улицы Луначарского до набережной Онежского озера.

Проектом благоустройство предусмотрено:

— устройство уличного освещения.

Галерея городов-побратимов

Расположена между домами № 24 и 24-а по проспекту Ленина.

Проектом благоустройство предусмотрено:

— реконструкция галереи;

— устройство зоны отдыха с цветником.

Сквер имени Ивана Сенькина

Расположен вдоль улицы Германа Титова от улицы Куйбышева до дома № 11 по улице Германа Титова.

Проектом благоустройство предусмотрено:

— ремонт детской площадки;

— ремонт пешеходных дорожек;

— уход за зелеными насаждениями;

— установка декоративного освещения.

Территория у катка «Луми»

Расположен по адресу: набережная Неглинская, д. 52.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— устройство зоны автопарковки;

— посадка зеленых насаждений.

Сквер имени Юрия Гагарина

Расположена на площади Гагарина, в районе здания железнодорожного вокзала.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— установка арт-объекта;

— ремонт пешеходных дорожек;

— установка малых архитектурных форм (скамеек и урн);

— устройство декоративного освещения.

Территория стадиона «Юность»

Расположен на пересечении улицы «Правды» и проспекта Карла Маркса.

Проектом благоустройство предусмотрено:

— освещение пешеходного маршрута вдоль левого берега реки Лососинки;

— обустройство сборно-разборных трибун для зрителей в количестве посадочных мест до 500;

— ограждение спортивных площадок;

— благоустройство парковочных мест на 50 автомобилей.

Центральный сквер

Расположен в районе дома № 23 по проспекту Ленина.

Проектом благоустройство предусмотрено:

— ремонт лестничного спуска;

— уход за зелеными насаждениями;

— реконструкция фонтана;

— установка малых архитектурных форм (скамеек, урн);

— установка декоративного освещения.

Прибрежная зона у Лососинки

Территория Петровского сада (Парка культуры и отдыха) вдоль реки Лососинки от Онежского озера до улицы Луначарского.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— устройство уличного освещения;

— устройство пешеходной дорожки;

— проведение работ по санитарной расчистке территории.

Перевалка

Парк Шиловка

Расположен вдоль реки Неглинки от улицы Чапаева до улицы Муезерской.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— устройство пешеходных дорожек;

— установка скамеек и урн;

— ремонт пешеходных мостов;

— расчистка территории от аварийных деревьев и мелколиственной поросли;

— установка детской площадки.

Пристанционный сквер

Расположен вдоль железнодорожных путей от улицы Фурманова до Гоголевского моста.

Проектом благоустройство предусмотрено:

— устройство пешеходных дорожек;

— устройство зоны отдыха;

— установка малых архитектурных форм (скамеек и урн).

Территория Локомотивного сквера

Расположена вдоль железнодорожных путей от улицы Чапаева до улицы Фурманова.

Проектом благоустройство предусмотрено:

— устройство пешеходной дорожки от автовокзала до пешеходного тоннеля в районе улицы Фурманова;

— устройство детской площадки;

— устройство уличного освещения;

— установка малых архитектурных форм (скамеек и урн).

Еловый островок

Расположен вдоль улицы Чапаева, в районе дома № 104 по улице Чапаева.

Проектом благоустройство предусмотрено:

— устройство пешеходных дорожек;

— установка спортивной площадки с тренажерами.

— устройство уличного освещения.

Зеленый берег

Территория расположена от ЖК «Город солнца» до проспекта Лесного.

Проектом благоустройство предусмотрено:

— устройство пешеходной дорожки;

— устройство уличного освещения;

— установка малых архитектурных форм (скамеек и урн).

Лестница на улице Фрунзе

Расположена вдоль улицы Фрунзе от улицы Черняховского до улицы Островского.

Проектом благоустройство предусмотрено:

— реконструкция лестничного спуска;

— устройство пандусов для маломобильных групп граждан.

Стадион у школы № 20

Расположен в районе МОУ «СОШ № 20» (ул. Олонецкая, д. 75).

Проектом благоустройства предусмотрено устройство мото-квадро-трассы.

Древлянка

Березовая аллея

Расположена вдоль улицы Березовой аллеи от шоссе Лососинского до улицы Древлянки.

Проектом благоустройство предусмотрено:

— мощение пешеходных дорожек;

— устройство цветников;

— установка скамеек и урн;

— ремонт фонтана;

— устройство газона, посадка зеленых насаждений;

— установка скульптур героя Карело-финского поэтического эпоса «Калевала»;

— установка информационных стендов;

— реконструкция сцены.

Территория у поликлиники № 1

Расположена по адресу: пр. Лесной, д. 40.

Проектом благоустройство предусмотрено:

— устройство парковочной зоны;

— устройство тротуаров и пешеходных дорожек;

— посадка зелёных насаждений.

Парк «Иван-царевич»

Расположен между жилыми комплексами «Чистый город» и «Каскад».

Проектом благоустройства предусмотрено:

— устройство велопешеходной дорожки;

— устройство уличного освещения;

— обустройство зон отдыха.

Новодревлянский сквер

Расположен в районе жилого комплекса «Скандинавия».

Проектом благоустройства предусмотрено:

— устройство велопешеходных дорожек;

— устройство уличного освещения;

— установка детских игровых площадок;

— устройство площадки для отдыха, спортивной площадки и площадки для выгула и дрессировки собак.

Лыжня на базе «Олимп»

Расположена в лесной зоне в районе дома 49-а по пр. Лесному.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— устройство лыжных трасс;

— устройство наружного освещения;

— установка спортивных площадок.

Велодорожка у ЖК «Снегири»

Лесная зона, ограниченная ЖК «Снегири», ТРК «Лотос Plaza», проспектом Лесным и улицей Сыктывкарской.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— асфальтирование велопешеходных дорожек;

— устройство уличного освещения.

Площадка в районе ул. Сыктывкарской

Территория в районе улицы Сыктывкарской и ЖК «Снегири».

Проектом благоустройства предусмотрена установка детской площадки для детей с ограниченными возможностями.

«Утиный пруд»

Расположен на пересечении проспекта Лесного и улицы Сыктывкарской.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— установка ограждений;

— установка мостиков;

— устройство уличного освещения.

Расширение проспекта Лесного

Вдоль проспекта Лесного от сквера Утиный пруд до улицы Сыктывкарской.

Проектом благоустройства предусмотрено устройство дополнительной полосы разгона в месте выезда.

Докторская аллея на ул. Парковой

Вдоль территории домов № 56 и 58 по улице Парковой.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— ремонт пешеходной дорожки;

— снос аварийных деревьев;

— устройство уличного освещения.

Лыжная трасса «Фонтаны»

Расположена в лесопарке Фонтаны, в районе проспекта Лесного.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— установка ограждений для ограничения выезда автотранспорта;

— расширение подъездной дороги;

— обустройство парковки;

— обустройство тротуара и лестницы для пешеходов.

Первомайский район

Парк железнодорожников

Расположен в районе дома № 33 по проспекту Первомайскому.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— установка детской и спортивной площадок;

— устройство пешеходных дорожек;

— установка арт-объектов;

— устройство зоны отдыха.

Сквер имени Ивана Молчанова

Расположен на пересечении проспекта Первомайского и улицы Шотмана.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— установка памятного знака И. Молчанову;

— устройство пешеходных дорожек;

— установка скамеек и урн;

— устройство цветников, озеленение.

Октябрьский район

Приозерный парк

Расположен вдоль набережной Варкауса от улицы Московской до улицы Мелентьевой.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— устройство площадки для дрессировки собак;

— устройство уличного освещения;

— устройство пешеходных дорожек;

— устройство зон отдыха.

Благоустройство территории поликлиники № 1

Отделение № 2 поликлиники, в районе дома № 58 по проспекту Октябрьскому.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— устройство парковочной зоны;

— озеленение территории, устройство газонов и цветников;

— устройство места для колясок, установка скамеек и урн.

Нобельский парк

Расположен в районе пересечении набережной Варкауса и улицы Мелентьевой.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— устройство крытой площадки с установкой уличных тренажеров;

— установка детской игровой площадки;

— устройство площадки для отдыха.

Газоны на ул. Мелентьевой

Вдоль улицы Мелентьевой от проспекта Октябрьского до улицы Зайцева.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— установка ограждений;

— посадка зеленых насаждений;

— устройство газонов.

Соломенное и другие районы города

Территория в районе ул. Труда

Расположена на пересечении ул. Труда и ул. Детской.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— устройство площадки для проведения массовых мероприятий;

— установка скамеек и урн;

— устройство цветников;

— установка детской и спортивной площадок.

Соломенский парк

Ограничен улицей Детской, проездом Лачиновским, шоссе Петрозаводским и улицей Пионеров.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— устройство пешеходных дорожек;

— устройство уличного освещения;

— установка спортивной площадки;

— установка скамеек и урн;

— устройство зон отдыха.

Пляж Пески

Прибрежная территория Онежского озера в районе Соломенского шоссе.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— устройство места отдыха у воды с устройством деревянных настилов;

— обустройство велосипедных парковок, устройство спортивных площадок.

Футбольное поле на ул. Ботанической

Расположена в районе дома № 25 по улице Ботанической.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— устройство футбольного и волейбольного полей;

— установка ограждения;

— установка малых архитектурных форм (скамеек, урн);

— устройство уличного освещения.

Парк Сулажгорского кирпичного завода

Расположен в районе улицы Сулажгорского кирпичного завода.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— устройство пешеходных дорожек;

— устройство уличного освещения;

— установка скамеек и урн;

— установка уличных тренажеров и детской площадки;

— устройство площадки для проведения массовых мероприятий;

— устройство памятного знака.

Сулажгорский питомник

Расположен в районе улицы Сулажгорской и улицы Сулажгора.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— обустройство разворотного кольца для общественного транспорта;

— устройство сада камней;

— устройство пешеходных дорожек и дорожек для конных прогулок;

— посадка зеленых насаждений;

— устройство площадки для выгула и дрессировки собак.

Сулажгорский родник

Расположен в районе Суоярвского шоссе.

Проектом благоустройства предусмотрено:

— ремонт асфальтового покрытия подъездной дороги;

— устройство уличного освещения;

— ремонт павильона родника;

— установка информационных аншлагов.

Прибрежная полоса от Сайнаволока до Зимника

Прибрежная полоса от района Сайнаволок до местечка Зимник.

Проектом благоустройства предусмотрено устройство велопешеходных дорожек вдоль Петрозаводской губы Онежского озера.