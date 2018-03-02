Комфортная среда: дизайн-проекты районов

Больше всего заявок в программу «Комфортная городская среда» подали в Петрозаводске, что и понятно: столица республики, где живет почти половина населения Карелии. В районах республики активность жителей была разная, но и в этом списке есть немало интересных предложений: скверы и парки, бульвары и набережные, детские и спортивные площадки, лыжные трассы, лодочные станции, автопарковки и территории для выгула собак….

Победителей определят путем рейтингового народного голосования, к которому допустят всех жителей старше 14 лет. Места для голосования оснастят урнами и разместят вблизи избирательных участков на выборах президента России. Но сделано это будет таким образом, чтобы голосование по «Комфортной городской среде» не мешало основному голосованию за кандидатов на пост руководителя страны.

18 марта в Карелии будут работать 138 мест для голосования за проекты программы «Комфортная городская среда». В Кондопоге создадут 15 таких мест, в Сегеже — 12, Сортавале — 10, в Костомукше — 9, в Медвежьегорске — 7, в Питкяранте — 6, в Олонце и в Беломорске — по 5, в Пудоже — 4.

Общественные комиссии в Костомукше, Сегеже, Кондопоге, Беломорске, Медвежьегорске, Пудоже, Олонце, Питкяранте и Сортавале уже отобрали лучшие инициативы. Какие объекты хотят благоустроить жители районов? «Республика» публикует весь список.

Костомукша

Район лодочной станции (организация площадки для выгула собак); Бульвар Лазарева (благоустройство, инженерная подготовка, озеленение);

Бульвар Лазарева Бульвар Лазарева Бульвар Лазарева Бульвар Лазарева

Спортивная площадка «Газпром — детям»: организация инфраструктуры, продолжение проекта 2017 года.

Спортивная площадка «газпром — детям». Спортивная площадка «Газпром — детям». Спортивная площадка «Газпром — детям». Спортивная площадка «Газпром — детям».

Сегежа

Устройство покрытия пешеходных дорожек на аллее имени Л.Д. Катанандова из тротуарной плитки;

Аллея им. Катанандова. Аллея им. Катанандова.

Приобретение искусственной ели и ограждения для проведения новогодних праздников.

Новогодняя елка и ограждение. Новогодняя елка и ограждение.

Кондопога

Благоустройство Привокзальной площади;

Благоустройство сквера на проспекте Калинина в части ремонта проезда к ЗАГСу с обустройством автостоянки;

Сквер на Калинина. Сквер на Калинина. Сквер на Калинина. Сквер на Калинина.

Благоустройство улицы Коммунальной: ремонт проезжей части и обустройство тротуара.

Беломорск

Благоустройство территории парка по улице Солунина;

Парк на улице Солунина. Парк на улице Солунина.

Подключение видеонаблюдения в парке имени А,Н, Пашкова;

Благоустройство сквера по улице Порт-шоссе на углу домов № 3, 3-а.

Медвежьегорск

Сценический комплекс на площади Кирова;

Сцена на Кирова Сцена на Кирова

Устройство наружного освещения по улице Куйбышева;

Улица Куйбышева Улица Куйбышева Улица Куйбышева

Благоустройство площадки напротив Музея истории железнодорожного транспорта на Привокзальной площади;

Площадка напротив музея Площадка напротив музея Площадка напротив музея Площадка напротив музея

Деревянный детский городок «Медвежьегорская сказка» в сквере у дома № 20 по улице Дзержинского.

Детский городок «Медвежья сказка» Детский городок «Медвежья сказка» Детский городок «Медвежья сказка» Детский городок «Медвежья сказка»»

Пудож

Благоустройство городского стадиона;

Городской стадион в Пудоже Городской стадион в Пудоже Городской стадион в Пудоже

Оборудование автопарковки у Пудожской ЦРБ;

Парковка у Пудожской ЦРБ Парковка у Пудожской ЦРБ Парковка у Пудожской ЦРБ

Обустройство парка «Летний сад».

Парк «Летний сад» в Пудоже Парк «Летний сад» в Пудоже Парк «Летний сад» в Пудоже Парк «Летний сад» в Пудоже

Олонец

Устройство пешеходной дорожки по улице Володарского; Устройство пешеходной дорожки по улице Комсомольской; Устройство пешеходной дорожки по улице Карла Маркса.

Питкяранта

Благоустройство лыжной трассы — два альтернативных варианта дизайн-проекта.

Лыжная трасса в Питкяранте Лыжная трасса в Питкяранте Лыжная трасса в Питкяранте

Сортавала

Сквер на улице Ленина (набережная);

Сквер на площади Кирова;

Парк Ваккосалми.

Отметим также, что на сайте «Республика» есть рубрика «Выбираем лучший проект»: в нем подробно рассказывается о заявках по программе «Комфортная городская среда», которые поступили в муниципалитеты республики от местных жителей.

Напомним, приоритетный проект президента России «Комфортная городская среда» рассчитан на 2017-2022 годы. Программа делится на два направления: благоустройство дворов и муниципальных территорий. В первом случае граждане имеют право подавать заявки в мэрию на конкурсной основе, во втором речь идет о благоустройстве парков, скверов, мемориалов и других мест общественного пользования.