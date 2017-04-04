Количество призывников с ожирением увеличилось в Карелии

В Карелии увеличилось количество призывников с ожирением. Об этом сегодня стало известно на пресс-конференции республиканского военного комиссариата. В 2016 году из 11 призывников, которых вернули домой со сборного пункта из-за проблем со здоровьем, шесть было с ожирением третьей степени.

Показатель годности к военной службе составляет 75 процентов. То есть трое из четырех призывников годны к службе в армии. Такие показатели не меняются уже несколько лет.

Среди заболеваний, ограничивающих годность, на первом месте стоят психические расстройства (14,3 процента), на втором — заболевания костно-мышечной системы (13,4 процента), на третьем — заболевания системы кровообращения (10,9 процента).

Тем не менее военком Карелии Андрей Артемьев уверен, что считать нынешнее поколение нездоровым нельзя. На сегодня 43,1 процента призывников имеют категорию годности А (годен к военной службе без ограничений). А вот категорию Г (временно не годен к военной службе)- всего лишь около семи процентов.