Китайцы высоко оценили чай фирмы «Мама Карелия»

В Санкт-Петербурге прошла международная продуктовая выставка «Интерфуд-2017». Единственным представителем Карелии стала компания из Суоярви «Мама Карелия», которая производит чай, печенье и сушеные ягоды.

Директор фирмы Григорий Щеголев рассказал, что карельский иван-чай пользовался большим успехом. Продукцию оценили не только посетители, но и другие производители: каждое утро они подходили к карельскому стенду за чашкой чая. Также порадовало то, что многие петербуржцы знакомы с карельским брендом и привозят иван-чай в качестве гостинца.

— Но истинным признанием, как мы пошутили с коллегами, стал визит китайской делегации: сначала представительница единственной компании-участника из Китая отважилась попробовать наш чай сама, а затем вдруг привела на дегустацию всех своих коллег со стенда! Сказали, что чай очень вкусный и похож на какой-то особенный редкий сорт их чая, но на какой именно, мы разобрать не смогли, — рассказал Григорий Щеголев.

Кроме чая на выставке были представлены печенье и сушеные ягоды производства фирмы «Мама Карелия».

Руководству фирмы удалось провести переговоры с представителями продовольственных сетей, ресторанов и кафе из Санкт-Петербурга, Мурманска, Омска, Пензы и Вологды. Результатом стали первые заказы на продукцию урожая 2017 года. Также «Мама Карелия» ведет переговоры о начале экспортных поставок.