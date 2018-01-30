Китайского туриста привлекает осенняя Карелия

Как заявил на видеоконференции в ПетрГУ министр культуры Карелии Алексей Лесонен, недавняя поездка в китайскую провинцию Фуцзянь оказалась успешной не только с точки зрения промышленного производства, но и туризма. Наша республика взялась за создание и обслуживание туристического маршрута «Москва – Санкт-Петербург – Республика Карелия». Специально для китайского туриста. Из близлежащих к нам российских регионов путешественники из Поднебесной пока посещают в основном обе столицы. Ежегодно этот турпоток составляет порядка сорока тысяч человек. По словам министра Лесонена, есть хорошая возможность часть этого потока привлечь на территорию нашей республики.

— Мы договорились, что мы прорабатываем и берем на себя маршрут «Москва – Санкт-Петербург – Республика Карелия». Мы за эти три точки будем отвечать. Дальше наши китайские туристы будут двигаться в сторону Финляндии и Швеции. В первой декаде сентября к нам приедут эксперты китайских турфирм, которые посмотрят этот маршрут, чтобы, скажем так, поставить на него знак качества и уже продавать своим туристам, — заявил сегодня Алексей Лесонен.

Будущий маршрут выгоден для Карелии и по другим параметрам.

— Для нас было открытием, что особым спросом у туристов из Поднебесной пользуется осень в России, а не, казалось бы, более популярные лето и зима, — рассказал министр Лесонен. — А осень для нас – это очень интересное предложение со стороны китайцев, это позволит нам расширить сезон и заполнить наши гостиницы в тот сезон, когда российский турист уезжает.

Отметим, сегодня в ПетрГУ прошла видеоконференция с Москвой. Постоянный представитель нашего края при президенте страны Владимир Тимофеев с коллегами рассказали об итогах недельной поездки в китайскую провинцию Фуцзянь.