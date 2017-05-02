Кинолента на память

На днях деревня Рауталахти Питкярантского района принимала столичных гостей. 48 московских школьников, победителей и призеров военно-патриотической игры «Зарница», встретились с карельскими сверстниками. Они стали участниками II межрегионального проекта, посвященного Дню Победы и 45-летию фильма режиссера Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие».

Собравшихся приветствовал врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Во вступительном слове руководитель региона пожелал проекту счастливой международной истории.

— Через такие мероприятия наше молодое поколение реально перенимает от нас эстафету исторической памяти, эстафету любви к своей Родине, — заявил врио главы республики.

С видеообращением выступила депутат Государственной Думы Елена Драпеко — знаменитая актриса, сыгравшая в фильме одну из главных ролей — Лизы Бричкиной.

— Мне кажется, потому, что авторы фильма – режиссер Ростоцкий, писатель Борис Васильев, оператор Шумский, и мы артисты – рассказали не о войне. А рассказали о людях, которые попадают в чудовищные условия войны, — отметила Елена Драпеко.

После небольшого концерта руководитель региона принял участие в акции «Аллея героев». Жители деревни и их гости высадили несколько десятков берез. Каждый саженец получил имя одного из героев, павших на полях Великой Отечественной войны. Акция прошла в рамках Всероссийского проекта «Лес Победы».

— Мы все помним, что этот замечательный фильм, ставший уже сам по себе достоянием страны, истории, снимался здесь, в лесах Карелии. И мы понимаем, что у нас прекрасное будущее, у нас замечательные дети, и все у нас получится, — сказал Артур Парфенчиков.

Карельская часть проекта завершится 4 мая. В программе — съемки короткометражного фильма «А зори здесь тихие», фестиваль военно-патриотических стихов «Листая памяти страницы», игра «Зарница», посещение природного парка «Рускеала».