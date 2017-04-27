Воспитательный блокбастер

В Карелии на учете в уголовно-исполнительной инспекции состоят 38 несовершеннолетних, всего за прошлый год в списках ведомства было 102 подростка. Шестеро находятся под стражей за тяжкие преступления. Такую статистику привела инспектор УФСИН по Карелии Любовь Лихтенвальд на правительственном совещании по обеспечению правопорядка в республике.

Далее инспектор рассказала о профилактике криминальной субкультуры среди несовершеннолетних. Артур Парфенчиков, выслушав доклад, сказал, что считает необходимым отражать в отчетах инспекции не размытые данные, а конкретные и системные мероприятия.

— Вот у вас пункт: организовать совместную работу с МВД Республики Карелия в целях формирования позиций здорового образа жизни, профилактики потребления немедицинских наркотических средств до 25 декабря. А после 25 декабря этого не нужно делать? Это же постоянная работа!

Артур Парфенчиков высказал свое мнение по поводу профилактических занятий с трудными подростками: нужна постоянная работа в том числе и по воспитанию патриотизма. Врио главы Карелии сообщил, что патриотические фильмы, например, нужно показывать ребятам чаще.

— Я, например, не понимаю, почему это нужно делать только на каникулах. Что, перед 9 Мая не надо показывать патриотические фильмы в следственном изоляторе? Пригласить ветерана военной службы с ними пообщаться…

Врио главы Карелии сказал, что лично готов просмотреть с трудными подростками патриотический фильм, и потом вместе с ребятами обсудить его. В пример предложил ленту режиссера Дмитрия Киселева «Время первых».

Артур Парфенчиков также призвал специалистов, работающих с трудными детьми, активнее привлекать к воспитанию подростков военно-патриотические клубы, казачьи общества, священников, а также землячества. Врио главы также попросил включить в список совета по противодействию коррупции детского омбудсмена Оксану Старшову. Тему профилактики подростковой преступности было решено обсудить на отдельном совещании.