Кержаков может выплатить многотысячный штраф за браконьерство

Отдел Росрыболовства по Карелии заинтересовался снимками известного футболиста Александра Кержакова, которые он выложил в соцсетях. Футболист хвастался выловленными в Онежском озере лососями, сообщает «Российская газета»

Фотографии Кержакова с огромными рыбинами опубликовали практически все информационные агентства Карелии. Футболист «Зенита» в подписи к снимку утверждал, что лосось в Онеге есть. Как сообщает ТАСС, данными фотографиями заинтересовались специалисты отдела Росрыболовства по Карелии. Дело в том, что озерного лосося в республике запрещено ловить. За это грозит административный штраф до 5 тысяч рублей.

В отделе Росрыболовства пока официальных комментариев не дают, пишет издание.