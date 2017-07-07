Казаки Карелии вышли в рейд против нетрезвых водителей

В Олонецком районе активисты общественной организации Казачий хутор «Спасский» вместе с автоинспекторами вышли рейд по профилактике пьянства на дорогах. Как сообщает ГИБДД Карелии, казаки участвовали в профилактических беседах с водителями.

По словам инспекторов, увидеть представителей казачества водители не ожидали, а казакам представилась уникальная возможность заявить о принципиальной позиции в отношении нетрезвых водителей. Профилактические беседы участники специального мероприятия подкрепляли брошюрами и листовками с указанием телефонных номеров дежурной части отдела полиции и ГИБДД. Стоит отметить, что нетрезвых водителей в ходе мероприятий не установлено.

Подобные профилактические мероприятия при участии представителей добровольной народной дружины провели в Пудожском районе. В Питкярантском районе в таких мероприятиях приняли участие журналисты газеты «Новая Ладога» и волонтеры, которые, пропагандируя безопасность дорожного движения, объединились в Добровольное общество безопасных дорог.