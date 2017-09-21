Казаки Карелии будут бороться с бобрами-вредителями

Казакам казачьего хутора «Знаменский» разрешили отстреливать бобров в Кончезерском сельском поселении. Об этом сообщил атаман хутора Евгений Катков на заседании рабочей группы по вопросам развития российского казачества в Карелии.

— Бобры для Карелии — большая проблема. Нам разрешил главный охотовед Кондопожского района с 1 октября отстреливать их в районе Кончезерского районного поселения. Охотовед приехал туда и увидел, что они натворили. Они приносят вред природе, поэтому на отстрел бобров не нужна лицензия, достаточно только разрешения, — добавил Евгений Катков.

Атаман также добавил, что еще не решил, кто из его подчиненных будет отстреливать животных. Какое оружие будет использоваться, также неизвестно.