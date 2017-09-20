Карельский участковый рассказал историю о двух Николаях и голой девушке

Участники конкурса «Народный участковый«, который проводит МВД Карелии, помимо автобиографии написали о необычных историях, которые случались у них в практике.

Одну такую историю, написанную полицейским из Сегежского района Кириллом Манчуком, «Республика» публикует полностью.

«Начну с маленькой предыстории. В нашем населенном пункте, где я прохожу службу, есть одна улица, построенная еще в 50-е годы. Там стоят двухэтажные дома типовой постройки, причем все дома открашены фасадной краской приятного желтого цвета, а подъезды выкрашены краской синего цвета. Все двери в них коричневые и абсолютно одинаковые. Это и послужило причиной произошедшей истории.

Однажды вечером мне позвонил оперативный дежурный и сообщил, что мне срочно нужно явиться в отдел. На мой вопрос, что произошло, дежурный, посмеиваясь, ответил: «Придешь — сам увидишь». Делать нечего — иду в отдел. По приходу дежурный направил меня в комнату доставленных. Захожу и вижу: в помещении сидит голая девушка, прикрытая милицейской курткой. Она, смущаясь и краснея, рассказала о том, что произошло. Недавно она познакомилась с мужчиной по имени Коля и решила наконец встретиться с ним у него дома.

Внезапно, когда девушка уже была в гостях, хозяину позвонили и сказали, что его жена что-то забыла и сейчас возвращается домой. События разворачивались как раз в одном из домов на вышеупомянутой улице. Деваться некуда. Времени было уже около 23 часов, на улице темно. И тогда напуганный мужчина предложил гостье в том виде, как она была, выйти из дома и спрятаться во дворе, рядом с газовым ящиком. Время у этой парочки оказалось на исходе, и поэтому девушка согласилась с предложением и в чем мать родила выскочила из дома и спряталась. Приехавшая жена быстро зашла в дом, что-то взяла и уехала вновь на работу, а девушка после пережитого стресса решила вернуться назад. Но так как дома на этой улице одинаковые, то повернула не в ту сторону и зашла в подъезд рядом стоящего дома. Она постучалась в дверь и стала просить: «Николай, давай открывай быстрее, я замерзла».

Но в квартире, в которую она стучалась, жила другая семья, главу которой также звали Николаем. И жена его в тот вечер была дома. Она-то и открыла дверь, а потом с криками: «К тебе уже на дом девки ходят!» вцепилась в волосы незваной гостьи. Из-за шума на лестничной клетке соседи вызвали наряд ППС на скандал.

Прояснив ситуацию, я отвез данную девушку к «первому» Николаю, где она забрала свои вещи и одежду и быстро удалилась домой.

На следующий день я пошел разбираться в рамках рассмотрения материала ко «второму» Николаю. Дома я застал удрученного Николая, который ничего не понимал, и его разъяренную жену. Я попытался её успокоить и унять её возмущение и рассказал, как мог, произошедшую историю. Однако мне она не поверила. Женщина решила, что я все выдумал из мужской солидарности, конечно, «мужики – все одинаковые».

Во всей этой истории мне было искренне жаль «второго» Николая, которому, несмотря на все объяснения, жена так и не поверила».