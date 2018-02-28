«Карельский окатыш» взял шефство над костомукшским колледжем

Руководство комбината «Карельский окатыш» приняло решение взять шефство над Костомукшским политехническим колледжем.

В январе 2018 года специалисты предприятия посетили учебное заведение и увидели, что помещения, где занимаются студенты, плохо освещены. Прежние светильники не соответствовали санитарным нормам.

После этого — в феврале — сотрудники комбината заменили систему освещения в электромонтажной мастерской. На очереди другие помещения, в которых планируют заменить не только лампы, но и проводку, сообщает сетевое издание «64 параллель онлайн».