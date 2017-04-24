Карельский диктант написали более 300 жителей России и Финляндии

Диктант на карельском языке написали по меньшей мере 305 человек. Об этом сообщается в группе Союза карельского народа в «ВКонтакте».

Больше всего желающих написать диктант оказалось в Петрозаводске – 85 человек. В Эссойле участниками акции стал 71 человек, в Вешкелице – 30 человек. Участвовали в диктанте жители Хельсинки и Санкт-Петербурга (5 и 4 человек соответственно).

Диктант на карельском языке проводят в четвертый раз. В 2016 году к акции участвовали 230 человек. К акции тогда присоединились жители Олонецкого, Суоярвского, Пряжинского, Прионежского, Сегежского, Калевальского, Лоухского районов, а также Костомукши и Петрозаводска.