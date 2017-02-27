Карельских абитуриентов приглашают в академию Следственного комитета России

Санкт-Петербургская академия Следственного комитета России набирает абитуриентов по направлению «Правовое обеспечение национальной безопасности». В 2017 году вуз предлагает 50 мест, срок обучения – пять лет, форма обучения – очная.

Минимальные баллы ЕГЭ:

— русский язык – 42 балла,

— история – 37 баллов,

— обществознание – 47 баллов.

Чтобы поступить в академию, нужно обратиться в следственное управление по Карелии (Куйбышева, 7) до 1 апреля и заполнить необходимые документы, после чего дождаться приглашения на абитуриентские сборы.

А 11 марта в академии Следственного комитета в Санкт-Петербурге пройдут Дни открытых дверей. Адрес: 11 линия Васильевского острова, д. 18. Начало в 15:00. Прийти могут все желающие.