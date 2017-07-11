Карельские рыбаки пожаловались на проблемы с получением разрешений

Бизнесмены Лоухского и Кемского районов, занимающиеся выловом горбуши, обратились к уполномоченному по правам предпринимателей Елене Гнетовой, которая вместе с членами правительства и врио главы Карелии провела прием жителей Лоухского и Кемского районов в минувшую субботу. По словам рыбаков, сложившаяся система выдачи разрешений создает препятствия для легальной рыбалки.

По словам самих обратившихся, нерест рыбы каждый год происходит в разное время. Если в прошлом году он проходил в июне, то сейчас на месяц позже.

«Разрешение рыбаки получить не могут, потому что это связано с какими-то комиссиями и документами. Они говорят, что фактически разрешение они могут получить только в августе, подав документы еще в мае, а рыба закончится уже в июле. Такое затягивание ведет к нелегальному бизнесу. Некоторые просто не обращаются. Понимая, что это будет лишь трата времени и денег», — пояснила позицию рыбаков Елена Гнетова.

Также бизнес омбудсмен отметила, что практически все пришедшие к ней на прием жители Кемского и Лоухского районов пожаловались на высокие тарифы на электроэнергию (не меньше 8 рублей за Квт/ч) и на отсутствие устойчивого интернета, который необходим для работы онлайн касс.