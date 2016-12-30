Карельские приставы помешали выйти в море капитану дальнего плавания

Петрозаводские приставы вынудили капитана дальнего плавания погасить задолженность в 160 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе УФССП Карелии, для этого мужчину ограничили в выезде на пределы России.

Решение приставов представитель должника попытался оспорить тем, что мужчина должен выезжать из страны по долгу службы. Тем не менее решение осталось в силе.

Поскольку очередной выход в море планировался в ближайшее время, капитан решил рассчитаться с долгами. После этого ему вновь вернули право покидать Россию.