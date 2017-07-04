Карельские предприниматели получат свою медаль

На встрече врио главы Карелии с членами союза промышленников и предпринимателей и торгово-промышленной палатой Карелии встал вопрос о социально ответственном бизнесе. Артур Парфенчиков вспомнил о петрозаводском купце Марке Пименова, который славился своим меценатство, строил школы и больницы. Его именем назван мост через Лососинку, который он построил в створе улицы Луначарского. Марк Пименов пожертвовал основную сумму для строительства Крестовоздвиженского собора.

По словам Артура Парфенчикова, в правительстве рассматривают вопрос об учреждении медали его имени для социально ответственных карельских предпринимателей