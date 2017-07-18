Карельские детские лагеря заполнены на 50-80%

Задержка в открытии детских лагерей из-за нарушений норм Роспотребнадзора отразилась на их заполняемости, сообщили в Общероссийском народном фронте.

Родители просто устали ждать, когда решится вопрос с открытием местных лагерей, спланировали отдых своих детей по-иному. В результате, когда в июле все четыре петрозаводских базы открылись, наполняемость их составила от 50% до 80%», – отметила член регионального штаба ОНФ в Карелии Ирина Устинова.

В лагерях остаются проблемы с доступом детей к местам купания. Заходить в воду можно только детям, отдыхающим в «Старте», в остальных лагерях даже в жару купаться не разрешат.

Опросы детей, которые провели общественники, показали, что школьники довольны пребыванием в лагерях, где реализуются программы спортивно-оздоровительного направления. Сотрудники же стационарных лагерей посетовали на скудность материально-технической базы. Карельские лагеря нуждаются в крытых площадках, поскольку погодные условия часто не позволяют детям заниматься на улице.

Озабоченность общественников вызвала ситуация с организацией летнего отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья. Загородные базы зачастую не готовы принять эту категорию отдыхающих. Остаются актуальными вопросы и с медицинским обслуживанием – в 2018 г. могут возникнуть проблемы с лицензированием медицинских кабинетов в лагерях, считают в ОНФ.