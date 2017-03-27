Карельские дальнобойщики поддержали всероссийскую забастовку против «Платона»

Карельские дальнобойщики поддержали всероссийскую стачку, направленную против системы «Платон». Об этом изданию «Петрозаводск говорит» рассказал активист Сергей Падалка.

По словам активиста, часть карельских дальнобойщиков не вышла на работу, их большегрузы находятся на стоянках. Другие водители, не успевшие вернуться из своих рейсов, едут с пустыми контейнерами, без грузов.

— Мы не хотим выезжать на федеральную трассу, это чревато большими штрафами, на региональной трассе (в сторону Бесовца) идет ремонт, дорога и без того заужена, в городе мы не будем сужать дороги машинами, потому что последуют звонки недовольных граждан. В субботу мы намерены обсудить вопрос о митинге, если люди будут готовый выйти, то будем подавать заявку. Только нужно, чтобы на митинг пришли именно дальнобойщики, а не пенсионеры и представители партий, как это было в 2015 году, — сказал Падалка «Столице на Онего».

Всероссийская забастовка дальнобойщиков приурочена к повышению тарифа по системе «Платон», которое состоится 15 апреля. Ранее сообщалось, что премьер Дмитрий Медведев решил увеличить тариф не в два раза, как задумывалось изначально, а на четверть.