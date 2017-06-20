Карельская Брестская крепость

Высота 168,5 стала музеем под открытым небом благодаря карельским поисковикам. Теперь сюда приезжают все, кто интересуется историей родины.

— Это место обнаружил Алексей Фирсов, поисковик отряда, который входит в фонд «Эстафета поколений». Это музей под открытым небом, который создали поисковики фонда «Эстафета поколений» сейчас как пример для всей страны того, как можно обустроить место боя и донести до наших граждан те героические страницы истории нашего государства, чтобы они дошли до глубины души, до сердца, — рассказал известный поисковик, депутат Петросовета Александр Анишин.

На недавнем слете «Поискового движения России» секретарь организации Елена Цунаева назвала это место единственным в России, где линия обороны стала музеем. Окопы, ячейки бойцов, амуниция и личные предметы солдат рассказывают гостям о трагедии и подвиге.

Поисковое движение нашей республики широко известно в России. Ежегодно на «Вахты памяти» в регион приезжают патриоты из отдаленных регионов страны – от Мурманска и Санкт-Петербурга до Челябинской области и Алтая.

— Правительство Карелии нас поддержало, нам помогли. Всегда проще проводить мероприятия, где тебя ждут, тебе рады и помогают. Карелия — это место, где ежегодно итак собираются поисковые отряды из 35 регионов России. Я думаю, что здесь в какое-то время мы проведем сбор поисковиков Северо-Западного федерального округа, — сказала секретарь общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

На встречу с участниками семинара приехал и врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Он прошел по тропинке, обустроенной на средства гранта, выделенного президентом России. Минутой молчания почтил память павших у поклонного креста.

Гости рассказали Артуру Парфенчикову о своих проблемах и достижениях, а также вручили ему копию Смоленской иконы Божией Матери.

Врио главы Карелии был глубоко растроган этим подарком. Тем более что именно на смоленской земле была его первая экспедиция в составе поискового отряда.

— Я сам достаточно долго занимался поисковым движением и хочу сказать, что восхищен этой идеей. Она действительно заслуживает преклонения, потому что ты впервые видишь по сути дела реконструкцию тех героических событий, которые происходили здесь в сентябре 1941 года здесь на высоте. Я абсолютно согласен с ребятами, которые называют эту высоту карельской Брестской крепостью, — сказал Артур Парфенчиков.

Председатель Союза поисковых отрядов Карелии Александр Осиев отметил, что, несмотря на погоду, в этом году поисковый сезон начался по графику: первая «Вахта памяти» открылась в Видлице 6 июня. Следующая откроется в Медвежьегорском районе. На очереди – Муезерский, Питкярантский, Олонецкий, Суоярвский, Лоухский. В этих вахтах памяти поучаствуют 35 отрядов из 18 регионов России. Многие приезжают уже не в первый раз — поисковое дело затягивает.