Карельская Брестская крепость

Высота 168,5 рядом с Пряжей — знаковое место: здесь проходила первая линия обороны Петрозаводска. В сентябре 41-года бойцы 313-й стрелковой дивизии стояли насмерть, чтобы из города успели эвакуироваться люди. На поле боя остались более тысячи солдат. Это место теперь святое для потомков.

Высота 168,5 стала музеем под открытым небом благодаря карельским поисковикам. Теперь сюда приезжают все, кто интересуется историей родины.

— Это место обнаружил Алексей Фирсов, поисковик отряда, который входит в фонд «Эстафета поколений». Это музей под открытым небом, который создали поисковики фонда «Эстафета поколений» сейчас как пример для всей страны того, как можно обустроить место боя и донести до наших граждан те героические страницы истории нашего государства, чтобы они дошли до глубины души, до сердца, — рассказал известный поисковик, депутат Петросовета Александр Анишин.

На недавнем слете «Поискового движения России» секретарь организации Елена Цунаева назвала это место единственным в России, где линия обороны стала музеем. Окопы, ячейки бойцов, амуниция и личные предметы солдат рассказывают гостям о трагедии и подвиге.

Поисковое движение нашей республики широко известно в России. Ежегодно на «Вахты памяти» в регион приезжают патриоты из отдаленных регионов страны – от Мурманска и Санкт-Петербурга до Челябинской области и Алтая.

— Правительство Карелии нас поддержало, нам помогли. Всегда проще проводить мероприятия, где тебя ждут, тебе рады и помогают. Карелия — это место, где ежегодно итак собираются поисковые отряды из 35 регионов России. Я думаю, что здесь в какое-то время мы проведем сбор поисковиков Северо-Западного федерального округа, — сказала секретарь общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

На встречу с участниками семинара приехал и врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Он прошел по тропинке, обустроенной на средства гранта, выделенного президентом России. Минутой молчания почтил память павших у поклонного креста.

Гости рассказали Артуру Парфенчикову о своих проблемах и достижениях, а также вручили ему копию Смоленской иконы Божией Матери.

Врио главы Карелии был глубоко растроган этим подарком. Тем более что именно на смоленской земле была его первая экспедиция в составе поискового отряда.

— Я сам достаточно долго занимался поисковым движением и хочу сказать, что восхищен этой идеей. Она действительно заслуживает преклонения, потому что ты впервые видишь по сути дела реконструкцию тех героических событий, которые происходили здесь в сентябре 1941 года здесь на высоте. Я абсолютно согласен с ребятами, которые называют эту высоту карельской Брестской крепостью, — сказал Артур Парфенчиков.

Председатель Союза поисковых отрядов Карелии Александр Осиев отметил, что, несмотря на погоду, в этом году поисковый сезон начался по графику: первая «Вахта памяти» открылась в Видлице 6 июня. Следующая откроется в Медвежьегорском районе. На очереди – Муезерский, Питкярантский, Олонецкий, Суоярвский, Лоухский. В этих вахтах памяти поучаствуют 35 отрядов из 18 регионов России. Многие приезжают уже не в первый раз — поисковое дело затягивает.

 

Общество   /   , ,
Юрий Шляхов
Юрий Шляхов
Журналист
Абзац
  • грибник

    — Это место обнаружил Алексей Фирсов, поисковик отряда, который входит в фонд «Эстафета поколений». На самом деле, 30 лет назад на этом месте работали школьники под руководством В. Дворецкого. https://uploads.disquscdn.com/images/e938e36681c7401e5bb00a56e3109e77f12c5b253aeb8ee780dae1c0ad0c88fe.png

  • грибник

    «…Высота 168,5 рядом с Пряжей…На поле боя остались более тысячи солдат…»
    Подлинное донесение о безвозвратных потерях 313 СД за ВЕСЬ 1941 год. https://uploads.disquscdn.com/images/0645fe88bb151ae1b6d5a9cfed93a4c0886088d87d198befc229f49d054cb7bb.png
    По донесениям РККА. 1725 человек за период с сентября по декабрь 1941 г. Дата составления донесения 1943 г.
    Финские донесения говорят следующее: «…за 20 дней сентябрьских боев 313 СД понесла потери около 2000 убитых и 4500 раненых…» но при сравнении данных у финнов данные об убитых сильно преувеличены.