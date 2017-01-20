Карелия заготовила 72 тонны шишек

На сегодняшний день в Карелии заготовлено 72,5 тонны сосновых шишек. Об этом сегодня сообщили в региональном Минприроды.

Сбором шишек занимаются государственное предприятие «Кареллесхоз», ООО «Лесное бюро Партнер», ООО «Эко-Вит» и индивидуальный предприниматель С.А. Фридт. Они работают преимущественно в Олонецком, Медвежьегорском, Беломорском и Пудожском районах республики.

Шишки лесники собирают ради семян, необходимых для выращивания растений в питомниках. Переработка собранных 72 тонн дала 330 килограммов семян.