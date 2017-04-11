Карелия вошла в пилотный проект по развитию санавиации. Об этом сегодня сообщила замминистра здравоохранения Ольга Копошилова на расширенном заседании коллегии Минздрава Карелии. Цель – увеличить количество вылетов со 120 до 300 летных часов.
– Нужна реконструкция вертолетной площадки в республиканской больнице, а также развитие телемедицины. На эти цели выделяется 20 миллионов рублей из федерального бюджета, – отметила Копошилова.
На заседании замминистра также добавила, что в Карелии смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 14 процентов. Этот показатель остается выше, чем в среднем по стране. Одна из причин этому, по словам замминистра, – труднодоступность территорий, куда медпомощь приходит с запозданием.
Как отметил врио главы Карелии Артур Парфенчиков, чтобы инфаркты и инсульты не молодели, нужна серьезная аналитика. Ольга Копошилова на это ответила, что приняты дополнительные меры по профилактике сердечно сосудистых заболеваний. Парфенчиков потребовал сказать, какие меры и какие результаты достигнуты.
– Я конкретный и прагматичный человек, не принимаю общих фраз. Если не знаете, не говорите. Мне нужны предметные и конкретные ответы. Что толку в дополнительных мерах если они не исполняются? Впереди должна быть профилактика, ранняя диагностика, – заявил врио главы Карелии.
На заседании также очень подробно обсудили младенческую смертность – ее уровень в Карелии находится на высоком уровне. В прошлом году погибли 52 младенца. Парфенчиков потребовал подробно развернуть картину – выяснить, почему так происходит и что надо именно сделать, чтобы младенческая смертность снизилась хотя бы до средних общероссийских показателей.
– Если, например, лети умирают от асфиксии, нужно выяснить, почему. Низкая квалификация врачей? Значит, нужно обучение. Нет специального оборудования? Значит, надо это оборудование приобретать. Не хватает, например, двух реанимобилей? Значит, надо их приобрести. То есть такие предельно конкретные дорожные карты должны быть разработаны по каждому проблемному направлению, – заявил врио главы Карелии.