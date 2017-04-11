Карелия вошла в пилотный проект по развитию санавиации. Об этом сегодня сообщила замминистра здравоохранения Ольга Копошилова на расширенном заседании коллегии Минздрава Карелии. Цель – увеличить количество вылетов со 120 до 300 летных часов.

– Нужна реконструкция вертолетной площадки в республиканской больнице, а также развитие телемедицины. На эти цели выделяется 20 миллионов рублей из федерального бюджета, – отметила Копошилова.

На заседании замминистра также добавила, что в Карелии смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 14 процентов. Этот показатель остается выше, чем в среднем по стране. Одна из причин этому, по словам замминистра, – труднодоступность территорий, куда медпомощь приходит с запозданием.

Как отметил врио главы Карелии Артур Парфенчиков, чтобы инфаркты и инсульты не молодели, нужна серьезная аналитика. Ольга Копошилова на это ответила, что приняты дополнительные меры по профилактике сердечно сосудистых заболеваний. Парфенчиков потребовал сказать, какие меры и какие результаты достигнуты.

– Я конкретный и прагматичный человек, не принимаю общих фраз. Если не знаете, не говорите. Мне нужны предметные и конкретные ответы. Что толку в дополнительных мерах если они не исполняются? Впереди должна быть профилактика, ранняя диагностика, – заявил врио главы Карелии.

На заседании также очень подробно обсудили младенческую смертность – ее уровень в Карелии находится на высоком уровне. В прошлом году погибли 52 младенца. Парфенчиков потребовал подробно развернуть картину – выяснить, почему так происходит и что надо именно сделать, чтобы младенческая смертность снизилась хотя бы до средних общероссийских показателей.