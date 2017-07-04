Карелия входит в число крупнейших потребителей вина

Самыми крупными потребителями вина, по данным ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система по подсчету производства и оборота алкоголя), стали Карелия, Архангельск и другие северные регионы, сообщает Федерал Пресс. Так, средний показатель употребления вина в Архангельске составляет больше литра в месяц.

В десятку лидеров попал и Сахалин, который лидирует по потреблению водки на человека в месяц – в среднем житель региона выпивает литр водки и пол-литра вина, сообщают эксперты.

Лидером по потреблению пива стала Республика Адыгея, где каждый житель, согласно статистике, ежемесячно выпил 11 литров пенного напитка (22 бутылки).

Пивными аутсайдерами стали Москва и Санкт-Петербург, где ежемесячно выпивается по семь и шесть бутылок на жителя соответственно.

С января по май 2017 года в России было продано более 18 млн декалитров вина и почти 23 млн декалитров пива. Согласно подсчетам экспертов, россияне ежемесячно выпивают 22 литра пива и 1,6 литра вина на душу населения.