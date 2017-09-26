Карелия в лидерах по итогам ЕГЭ

Итоги кампании ЕГЭ 2017 года и задачи на новый учебный год обсудили на Всероссийском совещании с участием министров образования всех субъектов РФ, организованном Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, сообщает пресс-служба правительства.

С 2015 года Рособрнадзор выстраивает рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню организационно-технологической подготовки к ЕГЭ, распределяя их по зонам: «красная», «желтая», «зеленая» – в зависимости от количества зафиксированных нарушений при проведении экзаменов. В текущем году Карелия набрала максимальное количество баллов и возглавила список регионов «зеленой» зоны.