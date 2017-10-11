Карелия расширит список муниципалитетов для участия в «Комфортной среде»

В Карелии расширится список муниципалитетов, которые смогут принять участие в федеральной программе «Комфортная городская среда». Об этом «Республике» рассказал новый руководитель регионального Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Олег Ермолаев.

Он напомнил, что в этом году завершается первый, по сути пилотный, этап реализации федерального проекта в регионах. В Карелии есть очень хорошие примеры эффективной реализации проекта. Есть, правда, и муниципалитеты, которые на данный момент еще только проводят конкурсные процедуры на выполнение работ.

— Тем не менее коллеги в муниципальных образованиях заверяют, что до конца года все запланированные проекты будут выполнены. Минстрой республики держит реализацию проектов под контролем, — сообщил Олег Ермолаев.

Как известно, в 2018 году финансирование «Комфортной городской среды» на федеральном уровне продолжится. В республике уже утверждена региональная госпрограмма, под действие которой попадают 52 населенных пункта, где численность жителей превышает тысячу человек. В этих населенных пунктах свыше семи тысяч дворов и более одной тысячи территорий общего пользования: парков, скверов, набережных, детских площадок и так далее.

— Не скрою, что мы столкнулись с ситуацией, когда руководители некоторых муниципалитетов отказываются от участия в программе, заявляя, что не могут найти средства на софинансирование. Будем с такими муниципалитетами работать. Органы местной власти должны взвешенно выстраивать приоритеты при бюджетном планировании. Благоустройство поселений, ремонт дворов – это, безусловно, важнейшая задача для местной власти. А проект «Комфортная городская среда» — уникальная возможность за четыре года кардинально изменить ситуацию к лучшему, преобразить города и поселки. Федеральный центр выделяет значительные средства для того, чтобы помочь в этом вопросе. Когда муниципалитет может получить миллионные субсидии, но при этом отказывается изыскать 100-200 тысяч рублей на софинансирование, это, на мой взгляд, неправильный подход, — пояснил Олег Ермолаев.

Напомним, в этом году на реализацию проекта «Комфортная городская среда» в Карелии было выделено около 160 миллионов рублей, из них более 80% — средства федерального бюджета. В проекте участвуют 30 муниципальных образований республики. До конца года планируется благоустроить свыше 160 дворов и 47 общественных территорий.