Карелия вошла в топ-10 регионов для путешествий на Масленицу

Аналитическое агентство «ТурСтат» выявило самые популярные регионы для путешествий на Масленицу. Карелия вошла в десятку таких субъектов. Рейтинг сделан по данным анализа посещений туристами российских регионов на праздник Масленицы.

Помимо Карелии в топ-10 вошли следующие регионы: Ярославская, Московская, Владимирская, Нижегородская, Вологодская, Псковская области, Алтайский край, Костромская и Новгородская области.

По данным «ТурСтата», Масленицу в Петрозаводске ежегодно посещают более 10 тысяч человек.