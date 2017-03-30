Карелия получит почти 800 миллионов рублей на переселение граждан из аварийного жилья

В течение двух недель в Карелию из федерального бюджета поступят более 793 млн. рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом было заявлено на состоявшемся сегодня заседании рабочей группы по координации деятельности органов исполнительной власти республики и контролю за реализацией «майских» указов Президента России.

Деньги в республику направит Фонд содействия реформированию ЖКХ в соответствии с постановлением правительства России.

Напомним, информация о выделении Карелии дополнительных средств на переселение аварийного жилья появилась после посещения республики первым заместителем председателя Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимиром Талалыкиным, однако тогда говорилось о сумме в 700 миллионов рублей. Итоговая же сумма оказалась почти на 100 миллионов больше.