Карелия получит 800 миллионов рублей на расселение аварийных домов

В декабре Карелия получит 800 миллионов рублей из федерального центра на расселение домов, которые признали аварийными до 2012 года и которые не попали в нынешнюю программу расселения. Об этом сообщил министр строительства республики Олег Ермолаев во время рабочей поездки главы Карелии Артура Парфенчикова и членов правительства по северным районам республики.

Также для строительства нового жилья для этих переселенцев из бюджета республики будет выделен 131 миллион рублей. Таким образом, на 931 миллион рублей в 2018 году в Карелии планируется построить 141 дом.

– В феврале работа по строительству жилья для переселенцев должна кипеть, – заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.